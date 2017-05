"Nunca he usado Twitter": Señorita Colombia tras denunciar perfil falso

“No dijeron nada malo, ni fueron groseros pero no me gusta que utilicen mi nombre para hacer declaraciones”, así lo aseguró la Señorita Colombia, Laura González, quien denunció a través de su cuenta de Instagram, que abrieron una cuenta falsa para suplantarla en Twitter.

Con pantallazos del perfil falso, la hermosa cartagenera indicó que desde esa cuenta le respondieron a varias candidatas de otros países como a Miss Filipinas, quien le escribió, en días pasados para felicitarla por su nuevo título como soberana nacional.

“Me enteré gracias a unos amigos que saben que nunca he usado Twitter. Recibí felicitaciones de otras candidatas de otros países cuando gané el título de Señorita Colombia y hasta ahora me entero porque quien respondía por mi, era la persona que abrió la cuenta falsa”, afirmó Laura en entrevista con El Universal.

La soberana manifestó además que hasta ahora nunca ha usado esa red social pero que con la organización del Concurso Nacional de Belleza tiene pensado abrir un perfil oficial de Señorita Colombia.

“Planeo abrir una cuenta pero por medio de las redes del Concurso Nacional. Por ahí vamos a empezar a dar a conocer la cuenta oficial de Señorita Colombia, para que la gente sepa cuál realmente es la oficial y cuál no. Gracias a Dios ya la cuenta no existe”, puntualizó González.

Laura, quien aparece en su cuenta de Instagram como ‘Laura Barjum’, denunció el perfil falso hace algunas horas, pidiéndole a sus usuarios que la ayuden a reportar la cuenta.

“¡Hola! Necesito que me ayuden, esta cuenta de Twitter es falsa. Yo no tengo cuenta en Twitter. Aunque reconozco que no han publicado nada malo y han sido sumamente respetuosos, no es de mi agrado que utilicen mi nombre para hacer declaraciones. De igual forma envío mis felicitaciones para @rachelpetersx deseándole lo mejor en su etapa como Miss Philippines”, escribió.

Cabe recordar que Laura González, quien fue elegida el pasado 20 de marzo en Cartagena como Reina Nacional, se encuentra en su etapa de preparación para dar lo mejor en Miss Universo 2018, que se espera se lleve a cabo en enero próximo. Además ha liderado varios eventos sociales nacionales e internacionales junto a las otras finalistas. (Lea aquí: "Me preparé para todo": Laura González, Srta Colombia 2017)

