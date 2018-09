Ocho matrimonios famosos que se 'quemaron' en la puerta de la iglesia

El “vivieron felices para siempre” pasa en muchas películas, pero no en la vida real de muchas estrellas de la farándula.

En algunos casos suele ocurrir que los preparativos de la boda duran más que el matrimonio. Aunque, por supuesto, el enlace se anuncia con bombos y platillos, les reporta publicidad millonaria e importante tráfico en redes sociales. El matrimonio no dura, pero la fama ganada permanece.

El caso más reciente se conoció el pasado 24 de agosto, cuando se divulgaron los documentos oficiales del divorcio del cantante urbano Nicky Jam y la modelo paisa Angélica Cruz, después de una fastuosa boda en enero de 2017 en Medellín, con 190 invitados, entre ellos el cantante J Balvin y el actor de Hollywood Vin Diesel.

Tras 18 meses de convivencia ya firmaban su divorcio que, de acuerdo con el programa ‘Suelta la Sopa’, de Telemundo, estaba en proceso desde hacía mucho más tiempo.

Una separación que, según el espacio ‘El gordo y la Flaca’, de Univisión, favoreció financieramente a la colombiana, a quien de la mansión que adquirió con su pareja en Miami —con un costo aproximado de US$ 2.249.000—, le corresponderá la mitad de su valor, US$ 1.124.500 (3.300 millones de pesos).

Adicionalmente, Jam acordó con su ahora exesposa una manutención mensual de la que no se conoce el monto ni la duración. La causa del divorcio: “Diferencias irreconciliables”.

Pero si hay alguien que sabe de uniones fugaces es Jennifer López. La intérprete de ‘El anillo pa’ cuando’ duró 313 días con Ojani Noa y dijeron “no va más”. En el 2001 se casó con su coreógrafo Chriss Judd, y en junio de 2002 ya estaban separados. Ella empezó su idilio con Ben Affleck antes de que finalizaran los trámites de su divorcio, pero él canceló su matrimonio en el último momento.

La unión que más le ha durado ha sido con Marc Anthony, su amor desde los años 90, y su esposo de 2004 a 2012. En 2016 se rumoraba que volverían, pero el exbeisbolista Alex Rodríguez le robó el corazón.

Hay casos de parejas de Hollywood cuyos preparativos de boda han durado más que la misma relación. Que lo digan Drew Barrimore y Tom Green quienes se conocieron en el set de grabación de Los ángeles de Charlie, se casaron en 2001 y se separaron ese mismo año. Su noviazgo y los planes de boda duraron 163 días, mucho más que el matrimonio en sí. El final lo marcó un incendio que destruyó la casa de Barrymore en Los Ángeles.

Elisabeth Moss y Fred Armisen duraron ocho meses unidos. Tras dar el “sí” en 2009, el actor estadounidense y la actriz recordada por dar vida a Peggy Olson en la serie ‘Mad Men’ le pusieron punto final a su unión, después de sufrir los estragos de un fanatismo con la Cienciología que acabó con su romance.

Como lo ha dicho la actriz Margarita Rosa De Francisco: “Para casarse, se debería estar plenamente consciente de que matrimonio y amor no tienen nada que ver, y será precisamente el amor con mayúsculas lo único que venza el óxido del tedio y las apatías de tan peligroso negocio. Por eso, todos los genuinamente felices en sus matrimonios merecen una ovación de pie”.

1. El matrimonio más corto de Hollywood: Britney Spears y Jason Allen Alexander.

Cincuenta y cinco horas después de haberse casado en Las Vegas, en 2004, Britney Spears obtuvo la nulidad de su matrimonio con Jason Allen Alexander, amigo de infancia.

“Llevaron una broma demasiado lejos al casarse”, dijo su disquera Jive Records, cuando los amigos, ambos de 22 años, protagonizaron la noticia mediática al firmar la anulación de su boda en presencia de un abogado.

2. De reality: Kim Kardashian y Kris Humphries

72 días casada duró Kim Kardashian, quien, tras una boda que duró dos días y costó US$ 10 millones, solicitó el divorcio del jugador de baloncesto Kris Humphries, en 2011, alegando “diferencias irreconciliables”.

La relación de la influencer con el jugador de la NBA fue expuesta en el reality de E! que tuvo su pico de audiencia con su boda. Mientras él dijo que fue timado por Kim, ella se quedó con los regalos de patrocinadores e invitados.

"Mi mamá, así como los productores del reality y mis amigos, no me veían feliz y me decían que no tenía que pasar por esto (su matrimonio)”", dijo Kim.

3. Del romance al hastío: Nicolas Cage y Lisa Presley

El actor y la hija de Elvis Presley se casaron “locamente enamorados” en un hotel de Hawai en 2002.

Pero 108 días después el actor presentó una demanda de divorcio, al parecer por la relación obsesiva que tenía Presley con su padre muerto, al punto de obligarlo a consultar a un médium para que pidiera su mano.

La colección de serpientes de Cage también alteraba a Lisa.

4. Jennifer Aniston y Justin Theroux

Los actores Jennifer Aniston y Justin Theroux estuvieron unidos en matrimonio por tres años, hasta fines del 2017.

A Justin no le hizo gracia hallar cartas de amor y post-it que el actor Brad Pitt, expareja de Jennifer, le enviaba a ella cuando estuvieron casados.

«Estás preciosa esta noche» o «ya te echo de menos» fueron mensajes que lo enojaron. El hallazgo coincidió con la reconciliación de Aniston y Pitt.

5. Jennifer lopez y Cris Judd: el trabajo los separó

Antes de conocer a Ben Affleck y Marc Anthony, la actriz y cantante Jennifer lopez tuvo una efímera relación con Cris Judd.

Después de un año de noviazgo, la pareja se casó en septiembre de 2001 pero duraron solo cuatro meses juntos.

No se secaba la tinta de la demanda de divorcio cuando JLo se comprometió con Ben Affleck, quien le entregó anillo pero luego canceló el compromiso y se casó con Jennifer Garner.

6. Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives

Desmayos causó el enlace, hace 30 años, de Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives. No hubo final feliz de telenovela.

7. Eddy Murphy y Tracey Edmonds: 17 días místicos

El comediante Eddy Murphy y la modelo Tracey Edmonds escucharon la marcha nupcial en 2006 una ceremonia llena de misticismo, en la paradisiaca isla de Bora Bora, en la Polinesia francesa, pero a las dos semanas ya estaban en el juzgado con su demanda de divorcio en la mano.

El actor argumentó que prescindieron de casarse legalmente porque su unión era simbólica y no tenía validez legal. “Hemos decidido ser sólo amigos”, dijo.

8. El cantante de reggaetón Nicky Jam y la modelo colombiana Angélica Cruz

Se divorciaron después de contraer matrimonio en febrero de 2017 en Medellín.

De acuerdo con el programa Suelta la sopa, de Telemundo, el artista fue quien decidió terminar con la relación ante una corte de Florida, al parecer por diferencias irreconciliables. La sentencia de divorcio se habría producido el pasado 21 de agosto.

"En este documento dicen que no tienen hijos y que el motivo de la separación son diferencias irreconciliables. Hablan de su acuerdo de divorcio y que llegaron a un acuerdo días antes y que fueron a ratificarlo frente al juez", aseguraron en el programa.