Olivia Lua, otra actriz porno encontrada muerta en menos de 3 meses

Al parecer, estos últimos meses no han sido agradables para la industria del cine para adultos, pues ya son 4 las modelos fallecidas y a estas se suma una más, Olivia Lua, conocida como Olivia Voltaire. (Encuentran cadáver de reconocida actriz porno)

La joven de 23 años fue encontrada muerta en un centro de rehabilitación de Hollywood, al cual ingresó por un problema de pastillas, por lo que se había retirado por unos meses del cine.

LDA Direct Models fue la agencia encargada de dar a conocer la noticia que tiene consternados a seguidores y empresarios del mundo porno, pues esta es otra de las estrellas que fallece en extrañas circunstancias.

Según un portavoz de la agencia, la joven estaba siendo sometida a un tratamiento con medicamentos que para su familia era excesivo.

"Si estos medicamentos se mezclaron con drogas recreativas o alcohol, esta podría haber sido la causa de la muerte”, dijo la fuente. Sin embargo, las causas no han sido encontradas y aún son materia de investigación.

Lua, quien comenzó su carrera en 2016, se retiró del cine en octubre pasado para resolver asuntos personales, entre esos su estado de salud.

Lo curioso del hecho, es que días antes de su muerte, Olivia escribió en Twitter: "Lo siento por todas las partes. Ya nada me asusta".

Cabe recordar que desde noviembre del año pasado han sido encontradas sin vida 5 actrices porno, lo cual ha encendido las alarmas de la industria.

Olivia Nova de 20 años, August Ames de 23 años, Yuri Luv de 31 años, Shyla Stylez de 35 años y Olivia Lua de 23, son las celebridades que han fallecido últimamente.

Let these women inspire you to be kind, supportive, and more cognizant of others, especially in this industry of ours! You never know what another may be going through. Never forget that! Let’s cultivate an industry that cares about each other! #timesup ~ KP pic.twitter.com/SSeVfgYFCC

— Adult Performers Actors Guild (@APAGunion) 9 de enero de 2018