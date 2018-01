Oprah Winfrey "analiza activamente" aspirar a la Presidencia de EE.UU.

La estrella televisiva Oprah Winfrey está "analizando activamente" presentar su candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2020, un día después de su comentado discurso en la gala de los Globos de Oro, informaron hoy medios estadounidenses.

La cadena CNN, que cita fuentes cercanas a la presentadora, aseguró que está "analizando de manera activa" lanzar su candidatura por el Partido Demócrata; mientras que Stedman Graham, el compañero de Winfrey, apuntó al diario Los Ángeles Times que "corresponde a la gente" pero que "ella desde luego lo haría".



Los rumores se dispararon tras el emotivo discurso que Winfrey dio en la gala televisiva, en el que cargó contra el acoso sexual a las mujeres en el marco de la ola de denuncias en Hollywood contra poderosas e influyentes figuras como el productor Harvey Weinstein.



Sin embargo, las palabras de Winfrey, de 63 años, tuvieron resonancia más allá del ámbito cinematográfico y su comentario fue interpretado como una clara declaración de intenciones políticas.



"Un nuevo día se asoma en el horizonte", aseguró Winfrey en su discurso de agradecimiento tras recibir el galardón honorífico Cecil B. DeMille.



Tras sus palabras, la actriz Meryl Streep afirmó que Winfrey había lanzado "un misil" durante la gala. "Quiero que ella se presente a presidenta (...) No creo que ella tuviese ninguna intención. Pero ahora no tiene opción", dijo la actriz.



La estrella y empresaria es una de las figuras más influyentes de la televisión en EE.UU. gracias a su programa "The Oprah Winfrey Show", en antena entre 1986 y 2011.



Con una fortuna estimada en cerca de 3.000 millones de dólares, Winfrey fue una de los principales recaudadoras de fondos en apoyo de la campaña presidencial del demócrata Barack Obama entre 2006 y 2008, el primer presidente afroamericano de la historia de EE.UU.



Las primarias demócratas para escoger a su candidato presidencial para 2020 comenzarán después de las legislativas de medio mandato de noviembre de este año.



En el bando republicano, por su parte, el actual presidente Donald Trump ya ha apuntado su intención de buscar la reelección para un segundo mandato.