Otra que se retira del Reinado de la Independencia...

Después del retiro de la candidata del barrio El Nazareno, otra de las concursantes decide dar un paso al lado y renunciar ante el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC.

Se trata de la candidata del corregimiento de Tierrabomba. Laura Marcela Cardales Castro dice que desde el momento en que decidió de ser candidata por su corregimiento, sintió el rechazo por parte de los encargados de la Junta de Acción Comunal, algo que al principio no le prestó mucha atención, pero que al final fue una de las razones por las que se va del reinado.

Fin del sueño

“Desde que me lancé para ser candidata tuve muchas trabas con la Junta de Acción Comunal, porque ellos son cristianos y no apoyan nada que tenga que ver con fiestas y reinas”, expresa Laura.

“Para mí ha sido muy triste todo esto, pero es la mejor decisión. No tenía el apoyo de nadie, para realizar un evento era casi imposible porque los de la Junta, como son cristianos, no quieren nada con fiestas, reinas y celebración, algo que no debería pasar en una comunidad como la nuestra, que está llena de tradición y de representación afro.

“Tuve muchos problemas con mi asesor, porque todo tenía que salir de mi bolsillo y yo no soy una persona adinerada. Realizaba eventos y no quedaba nada para mi reinado”, agrega.

La exreina rechaza el poco apoyo que reciben la tradición y la herencia cultural en su corregimiento, y espera que algún día cobren el lugar que deben ocupar.

“Nunca he estado de acuerdo que usen su religión para no dejar que se celebren las Fiestas Patronales y las de la Independencia. Que sean cristianos no debe ser impedimento para aportar, no solo no celebra ningún evento, sino que desde que están en el cargo no han hecho nada por la isla”, manifiesta la chica, de 21 años.

La agenda sigue:

Hoy es el segundo preludio de las Fiestas de la Independencia 2017 y será en homenaje a la Herencia Africana. El Preludio de la Localidad 2 comenzará a las 4 de la tarde en la avenida Pedro Romero de Olaya Herrera y rematará a la 1 de la madrugada en el estadio de sóftbol de Las Gaviotas. Este vistoso y multicolor recorrido, que contará con la presencia de las candidatas al Reinado de la Independencia, comenzará en la avenida Pedro Romero, recorrerá la avenida principal de Las Gaviotas y finalizará en el campo de sóftbol del mismo barrio.

Los ritmos africanos harán vibrar la noche y las reinas sorprenderán a los asistentes con una espectacular coreografía para resaltar sus dotes artísticos.