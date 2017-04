¡Otro reality! La menor del clan Kardashian tendrá su propio programa

'Life of Kylie' será el nombre del nuevo reality de la menor de la familia Kardashian, Kylie Jenner.

La noticia fue confirmada por varios medios internacionales, que revelaron que el show saldrá al aire el próximo verano y contará el día a día de la empresaria. Amigos, familia y amor serán algunos de los temas que los seguidores de Kylie podrán ver en el reality transmitido por la cadena E!

Al parecer, la idea del programa surgió porque ‘Keeping Up With The Kardashians’, el exitoso reality que llevó a la fama a la familia Kardashian, está llegando a su fin por lo que esperan que el nuevo proyecto de la pequeña del clan también acaparé la atención de la audiencia.

"Este programa me permitirá mostrar un pequeño adelanto de las cosas tan emocionantes en las que estoy trabajando, así como algo del tiempo personal que comparto con mis amigos", contó Kylie en un comunicado oficial.

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta del estreno pero otro dato curioso sería que Kylie y su madre, Kris Jenner, serán las productoras ejecutivas.