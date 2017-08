Pamela, la monteriana que quiere enamorar con su sencillo 'Todo de ti'

"Los sueños poco a poco se cumplen". Así lo confirmó Pamela Zuleta Mariño, artista oriunda de Montería, que con solo 18 años lanza su primer sencillo denominado ‘Todo de ti’, el cual desde ya está dando de qué hablar en redes y medios de comunicación.

Pamela comenzó estudiando diseño de interiores en la capital de Córdoba, pero al darse cuenta de que lo suyo era la música, se retiró, convirtiéndose en blanco de críticas de personas que insistían en que ella debía pensar mejor la decisión de tomar el camino artístico.

Pese a esto, la monteriana continuó con el viaje hacia su sueño por lo que con dedicación, empeño y apoyo de su familia grabó este, su primer tema, en Miami.

“Cuando empecé a tomar la decisión de dedicarme a la música, recibí mensajes de varias personas preguntándome que si estaba segura de eso porque soy tímida y para el mundo musical se necesita una persona sin pena ni temores de nada. Me decían que eso no era lo mío. Sin embargo, esos comentarios me ayudaron a despegar y a que hoy esté clara de que esto es lo que deseo”, dijo Zuleta Mariño.

Una familia talentosa

La iglesia y el colegio fueron los dos lugares que vieron crecer el talento de esta joven artista, quien gracias a su voz melódica y a sus covers en YouTube llamó la atención de otros, que luego la buscaban para amenizar eventos privados.

Por otro lado, Pamela contó que en su familia desde niños aprendieron a tocar instrumentos musicales como el piano y el violín, siendo el último otra de las destrezas que caracteriza a esta nueva artista.

“Aunque en mi familia siempre recibimos clases de violín y piano, la única que canta soy yo. Mi hermana también cantaba pero no siguió por ese camino”, expresó.

Más de ‘Todo de ti’

El tema producido por Frank Santofimio llega cargado de una letra romántica y una fusión de pop-urbano que va de la mano del género tropical, perfecto para bailar.

En cuanto al video, Pamela nos reveló que está en el proceso de planeación, pues espera lanzarlo muy pronto.

“Habíamos pensado grabar el video y lanzarlo con todo listo pero el tiempo no nos alcanzó por lo que lo lanzamos sin él, pero está en proceso de ideas y planeación”, manifestó la joven.

Agregó que le gustaría realizar colaboraciones con artistas del mismo género para empezar y de acuerdo a la aceptación del público podría incursionar con otros ritmos.

El pegajoso tema, que solo tiene un día de lanzamiento, ya cuenta con más de 5 mil reproducciones en YouTube y cientos de comentarios en redes sociales de seguidores que elogian el talento y la voz de esta cordobesa.

Por si no lo has escuchado, aquí te dejamos ‘Todo de ti’.