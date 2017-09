¡Para enamorarse! Jerau imprime su sabor caribeño en el tema 'Como la arena'

El “pelao cartagenero” que un día comenzó a deleitar a su ciudad y al resto del país con su música, volvió al ruedo. Se trata de Jerau quien esta vez llega con el tema ‘Como la arena’ junto al grupo cucuteño La Mia.

El video de la canción fue lanzado el pasado martes y aunque arrancó siendo una balada, ahora cuenta con el sello caribeño de Jerau por lo que es perfecta para bailar y disfrutar.

“Cuando ellos compusieron el tema era una balada, pero quisieron hacerla más movida por lo que me invitaron a grabar el clip. Le metimos Caribe y mi sello está presente”, contó el artista cartagenero.

Agregó que Cartagena fue la ciudad escogida para ser el escenario del clip, pues está lleno de paisajes que hacen alusión a la temática de la canción, la cual fue grabada a las afueras de La Heroica en Altos de Guayacanes, una playa paradisíaca, y en las demás tomas en cercanías a la Vía del Mar del Anillo Vial. Además la sirena de ‘Como la arena’, es una modelo de Ibagué.

“Queríamos que tuviera tomas desde drones, escenas muy alegres, cien por ciento Caribe, paisajes hermosos, por eso lo realizamos en esos escenarios”, dijo Jerau.

¿Cómo surgió la colaboración?

La Mia, es un dúo de Cúcuta que conoce a Jerau desde hace algunos años. Han compartido tarima y ya era hora de que también hicieran un tema juntos.

“Yo estaba en un concierto en Cúcuta y aproveché para reunirme con ellos porque somos muy amigos. Entonces me dijeron que hiciéramos el feat de la canción, me la mostraron y me uní a la idea de hacerla más bailable. La verdad estoy muy feliz porque esa ciudad ha apoyado mi carrera”, aseguró el intérprete de ‘Estás conmigo”.

“Definitivamente es una canción diferente a las demás y para gozársela de principio de fin”, puntualizó.

El video, que fue lanzado el pasado 12 de septiembre, ha tenido más de mil reproducciones y comentarios en redes sociales de seguidores que no dudan en elogiar y felicitar a los intérpretes del tema por la producción y al cartagenero por su gran trayectoria musical.

Por si no lo has visto, aquí te dejamos el video.

¿Qué viene para Jerau?

El artista, considerado uno de los que más proyección tienen en el Caribe, contó a El Universal que está orgulloso de poder seguir grabando en su tierra natal.

“Apesar de que he hecho videos en muchos sitios fuera y al interior del país, me encanta grabar en mi Corralito de Piedra, es por eso que mi más reciente clip ‘Loquita de remate’ también fue grabado aquí”, mencionó.

Jerau reveló que está grabando canciones con su equipo de producción y que vienen más colaboraciones especialmente con dos colegas cartageneros. Además está trabajando en varias muestras de las cuales saldrá su próximo sencillo. El álbum está previsto para salir en 2018.

“Estoy en una etapa donde las colaboraciones me parecen muy cheveres, tengo la libertad de decidir qué hago, la música es para disfrutar y compartir”, manifestó.

Agregó que “para que un feat “pegue” tiene que haber una canción detrás que guste, no es grabar por grabar sino hacerlo con gente que admiras musicalmente”.

Cabe recordar que algunos de los galardones que ha ganado durante su carrera musical es el Premio Luna en 2010 a Mejor artista pop, el Premio Sayco en su primera versión en la categoría mejor canción pop con "Volver a sonreír", entre otros. (Leer aquí: Jerau, mejor artista pop)