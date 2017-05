Para mujeres: Esperanza Gómez responde dudas sobre sexo

Con tres videos en su canal en Youtube, Esperanza Gómez estrenó esta semana su programa 'Esperanza a fondo', en el que da consejos sobre sexo a las mujeres.

En las grabaciones, un grupo de mujeres, en su mayoría jóvenes, hacen preguntas sobre sexo a la actriz. Ella, quien lleva tres años alejada de las grabaciones de videos pornográficos pero tiene previsto retornar a finales de este año, les responde con toda experticia. Los tres primeros videos estuvieron relacionadas con orgasmos, experiencias lésbicas y otros temas.

“¿Cuántos orgasmos es normal que tenga una mujer”, “las mujeres que hacen squirt ¿disfrutan más?”, “las mujeres que gritan o gimen, ¿asustan a los hombres?”, “¿cómo hacer para que el sexo anal no me duela”, “¿has tenido experiencias lésbicas?” y “¿qué se necesita para llegar al orgasmo?”, fueron algunas las dudas expuestas en uno de los videos. Estas fueron las respuestas de Esperanza.

Al ser cuestionada sobre porqué decidió hacer 'Esperanza a fondo', la actriz contestó a un medio nacional que “muchas mujeres en la calle, cuando tiene la oportunidad, se acercan y me dicen: ‘Esperanza a mí me gustaría saber este truquito’, ‘Esperanza, tengo mi luna de miel, ¿cómo puedo hacerle tal cosa a mi marido o a mi futuro esposo?'”.

No obstante, aclaró que no hablará de temas sexuales desde lo técnico, sino desde su experiencia. “Yo no soy un médico hablando de sexo, yo soy una actriz del entretenimiento adulto hablando de mi experiencia personal. Entonces, yo no me considero una sexóloga, sino una experta”, precisó.

Aquí otro de sus videos, donde responde preguntas sobre el orgasmo femenino. Aseguró que “la sexualidad es de explorar y es de jugar”.