La razón por la que Paris Jackson se va de reconocido desfile de modas

Paris Jackson es una joven activista, que le importó muy poco el desfile en el que se encontraba y se marchó cuando vio que utilizaron caballos para hacerlos parte del show.

Su rabia fue justificada por la lluvia, argumentando que había dañado su look y eso la enfureció, sin embargo, la hija del 'Rey del pop', Michael Jackson, compartió una foto en su cuenta de Instagram para desmentir ese rumor.

En la fotografía, Paris aparece sin zapatos y disfrutando de la lluvia, sin importarle en lo absoluto que esto dañe su 'look' como se dijo en un principio.

Después, la joven utilizó su cuenta de Twitter para aclarar lo que realmente pasó, fue ahí donde dejó claro que no sería parte de un show que utiliza a animales como marca y los maltrata.

También aclaró que no tenía rabia, pero sí el corazón roto por lo que presenció y que además trató de ser discreta al momento de salir del evento.

to be clear, i did not “storm out” of the show. i quietly got up and walked out trying my hardest to not cause a scene, because i do not support animals being branded and whipped. not trying to become enemies in the fashion world in any way, but i will always be myself.

— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 29 de mayo de 2018