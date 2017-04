Paul McCartney volverá a Colombia

Paul McCartney, el legendario exBeatle, regresa a Colombia como parte de su gira mundial One on One.

Aunque el artista no ha registrado en su página web las fechas de la gira en América Latina se conoció que a Colombia vendrá a Medellín, que el concierto está programado para el 26 de octubre de este año y que será en el Estadio Atanasio Girardot.

El medio Destak Journal de Brasil había asegurado en días pasados que McCartey estaría en dicho país en el mes de octubre.

Los anuncios que hasta ahora ha hecho oficial el cantante británico en su página web hablan de su primer show en el mítico escenario del Madison Square Garden en Nueva York, programado para el 15 de septiembre.

Más de diez fechas añadieron a la gira en Estados Unidos, en julio y septiembre, incluyendo el Madison Square Garden, el Barclays Center en Brooklyn, el Prudential Center en Newark (Nueva Jersey) y el Nassau Veterans Memorial Coliseum, en Long Island.

La gira One On One arrancó el 13 de abril de 2016 y ha llevado a McCartney a una decena de ciudades de Estados Unidos, así como a Canadá, Argentina, varios países de Europa y Japón.