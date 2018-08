El último mensaje que recibió Paul Walker antes de morir

En el marco del documental acerca del actor Paul Walker, protagonista de la saga de acción "Fast & Furious", que falleció en 2013 a los 40 años en un accidente de automóvil, Cheryl Crabtree, su madre, narró en la revista People los últimos minutos que lo vio con vida.

En la entrevista la mujer contó que la mañana antes de morir, Walker se encontraba desayunando con ella y su hija Meadow cuando le llegó un mensaje de texto y él tuvo que irse corriendo.

"Estábamos teniendo una buena conversación, y él se había olvidado de un evento que tenía. Recibió un mensaje de texto y nos dijo: 'Tengo que estar en un lugar' y salió hacia un show de automóviles para la ONG Reach Out Worldwide en beneficio de las víctimas del tifón Haiyán", dijo Cheryl.

Lamentablemente, el vehículo en el que el actor regresaba del evento chocó contra un árbol y se incendió. Allí ambos pasajeros murieron.

“Creo que mucha gente piensa que él era solo una estrella de cine que murió en un accidente automovilístico. Eso era solo una parte de lo que era. Era un hombre increíble”, puntualizó Cheryl.

El próximo 11 de agosto será el estreno de ‘I am Paul Walker’, que explorará "la vida y trágica muerte" del artista a través de diferentes entrevistas con sus compañeros y amigos más cercanos.

Walker se convirtió en una estrella gracias a su papel como protagonista en "Fast & Furious", una saga en la que participó en sus primeras siete películas con "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" (2006) como excepción.

