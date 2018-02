Paul Walker tendrá un documental sobre su vida

El canal televisivo Paramount Network prepara un documental acerca del actor Paul Walker, protagonista de la saga de acción "Fast & Furious", que falleció en 2013 a los 40 años en un accidente de automóvil.

Paramount Network y la productora Network Entertainment anunciaron hoy en un comunicado de prensa que el documental "I Am Paul Walker" explorará "la vida y trágica muerte" del artista a través de diferentes entrevistas con sus compañeros y amigos más cercanos.

Network Entertainment se ha especializado en documentales en torno a grandes personalidades y su catálogo incluye entre otros filmes sobre el actor Bruce Lee, el boxeador Muhammad Ali y el expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy.

Está previsto que el documental "I Am Paul Walker" se estrene este verano.

Walker se convirtió en una estrella gracias a su papel como protagonista en "Fast & Furious", una saga en la que participó en sus primeras siete películas con "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" (2006) como excepción.

La saga tiene confirmadas al menos una novena y una décima parte, así como un filme derivado de la trama principal ("spin-off") protagonizado por Dwayne "The Rock" Johnson y Jason Statham.

En total, los ocho filmes hasta ahora de "Fast & Furious" han ingresado 5.132 millones de dólares, según los datos del portal Box Office Mojo.