La reflexión de Paulina Vega sobre la belleza

Paulina Vega Dieppa se coronó Miss Universo en 2014, en una ceremonia que se realizó en Miami, Estados Unidos. Con su belleza y personalidad, se ha convertido en una de las reinas más queridas por los colombianos. Sin embargo, al exponer su vida en las redes sociales, se enfrenta, de manera constante, a comentarios ofensivos e irrespetuosos.

Mediante su cuenta de Instagram, la exreina escribió un fragmento de su blog personal titulado ‘El encanto de la imperfección’, en el que narra cómo ha sobrellevado las críticas a lo largo de su vida.

"Cuando era chiquita me molestaban por mi altura y los huesos de mis hombros. Después empezó el modelaje y a los 16 años los diseñadores me comparaban con las demas. “Camina como ellas” “haz dieta”, “párate como una princesa, como ella”. Me escogieron para muchas cosas pero también me rechazaron para otras. Empezó el reinado y me decían que me operara, que fuera más al gimnasio... en fin. Me criticaron cada pelo. Gané el Miss Universo y los comentarios fueron que debida ser más reina, arreglarme más, mostrar más", empezó diciendo.

Y agrega que, además de tener que lidiar con comentarios negativos desde muy pequeña, ahora como modelo las críticas siguen.

"Ahora en las campañas de modelaje me dicen que soy muy voluptuosa, muy caderona, que mis dientes son muy grandes y mucho más. Para ningún medio o ámbito he sido “suficiente” aunque para muchos de ustedes sea perfecta. ¿A quién debería escuchar? Nunca me lo he tomado en serio para serles sincera. Afortunadamente mis papás me han inculcado otro tipo de cosas como la importancia de la familia, los amigos, el trabajo, el amor y los sueños", reflexiona Paulina en el post.

Finalmente, envió una interesante reflexión sobre las expectativas de belleza de la gente. "En las diferencias está el encanto, en tus defectos está tu originalidad. Úsalas, disfrútalas, o simplemente déjalas atrás"... La sociedad nos lleva a pensar que todo debe estar completo, completo, completo, para ser bello y ser perfecto. Incluso el vocabulario apoya esta opinión, definiendo la imperfección de la siguiente manera: "el estado de ser defectuoso o incompleto.

¿Y quién quiere ser como todos los demás? Como he dicho, soy un poco tonto. Y tengo que añadir que me gusta. Me gusta tener algo que es mío y solo mío, aunque tal vez no sea percibido como tradicionalmente "hermoso". Me gustaría poder mover las cosas fácilmente y simplemente arreglarlas, excepto que no funciona de esa manera", concluyó.

