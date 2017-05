Pechos de Andrea Guerrero quedaron al descubierto en programa deportivo

“¿Ven algo raro en la foto?”, es el mensaje que acompaña la foto compartida en redes por Humor futbolero Colombia, donde la presentadora Andrea Guerrero mostró más de la cuenta al intentar ver algo en el celular de su compañero de set.

El ‘penoso’ destape ocurrió en la tarde de ayer durante la transmisión del programa deportivo ‘Saque Largo’ del canal Win Sport. Al parecer, Andrea ni se percató de que la blusa le jugó una mala pasada y al acercarse a su compañero en la cámara quedó evidenciado uno de sus pechos, generando un gran revuelo en redes.

“Si está buena jajaja”, “Que te........ntación jejeje”, “Se erizó”, fueron algunos de los miles de comentarios de seguidores en la web.

Sin embargo, Guerrero no ha sido la única celebridad que ha mostrado de más, pues la exreina y modelo Ariadna Gutierrez durante la premier de xXx: Return of Xander Cage, dejó al descubierto su ropa interior gracias a la sensual y amplia abertura de su vestido. Por supuesto, las opiniones en las redes no dieron espera.

Cabe recordar que actualmente Andrea es presentadora y conductora deportiva del programa ‘Saque Largo’ de Win Sport, pero en ocasiones también se le ha visto en el noticiero RCN y en especiales de fútbol para la misma cadena televisiva.