¿Piqué celoso? Este fue el mensaje que dejó el futbolista en redes sociales

¿Pensaron que Piqué estaba celoso? Pues no. El jugador del Barcelona calló a más de un seguidor que luego de ver el ‘candente’ video ‘Comme Moi’, de Shakira junto al parisino Black M, afirmaron que el deportista podría estar un poco molesto por las sensuales imágenes de la colombiana en el nuevo clip, donde aparece con vestuarios “de infarto”, mostrando la espectacular figura que mantiene a pesar de tener dos hijos con el catalán.

Al parecer, Gerard se desató en Twitter y sorprendió a los internautas contando 'cuál es su parte favorita del video', dejando claro que no tiene ningún problema en que su esposa protagonice escenas que despierten en más de uno, un suspiro.

This is one of my fav parts in the video! https://t.co/0JhDXG0JAN pic.twitter.com/jZTVl9hfcw

— Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 de abril de 2017