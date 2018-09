Píter Albeiro es el ganador de MasterChef Celebrity en Colombia

En un reñido reto final en el que Variel, Estefanía y Píter Albeiro se enfrentaron para definir quién sería el primer MasterChef Celebrity de Colombia, el humorista santandereano se consagró como ganador.

La prueba consistía en preparar un menú que incluyera entrada, plato fuerte y postre y para eso tuvieron 15 minutos iniciales en la despensa para reunir todos los ingredientes necesarios y después 60 minutos para preparar la entrada, 45 minutos para el plato fuerte y 45 minutos más para el postre.

Por tratarse de uno de los momentos más importantes de la competencia, los tres finalistas estuvieron acompañados de sus antiguos compañeros de cocina y de sus familiares. Sin embargo, Píter sorprendió antes de iniciar la prueba, pidiéndole a Claudia Bahamón, que le permitiera a Margalida Castro, acompañarlo junto a su esposa Carolina y su hijo Alejandro.

“Yo la he visto siempre tan maternal y es santandereana como yo, aguerrida. Ella logró convertirse en parte de mi familia”, explicó el humorista.

Para la elaboración de sus platos, Píter decidió inspirarse en cada uno de los chefs que fueron sus jurados y maestros durante la competencia.

“Siempre he sido muy agradecido con las personas que me enseñan y me edifican, el que me hace ser mejor persona, siempre contará con mi eterno agradecimiento. Yo entré siendo una persona a MasterChef y salí siendo otro, gracias a todo lo que aprendí acá”, explicó Píter Albeiro.

La entrada se la dedicó al chef Chris Carpentier y consistía en un carpaccio de salmón, con mayonesa y dos tipos de vinagretas.

Aunque en principio tuvo algunos problemas con la elaboración de la mayonesa, en el resultado, según los chefs, la textura y combinación de sabores estaban en su punto perfecto.

El plato fuerte estuvo inspirado en Jorge Rausch. Para eso, cocinó uno de los cortes más finos de la carne de res, el Rib Eye. Además, preparó un arroz de jazmín con chips de remolacha. Al evaluarlo, los jurados destacaron que la carne tenía un término perfecto, con una salsa inigualable y un equilibro de sabores, que lo convertían en un plato difícil de superar.

Para terminar, Píter Albeiro se inspiró en la alegría de Nicolás de Zubiría para crear su postre, al cual llamó ‘Cuatro leches de fresa’. El cierre del menú era una mezcla de leche condensada, crema de leche, queso crema de untar y leche de vaca, con fresas y una salsa de frutos rojos y hojas de menta como acompañantes.

Según los chefs, este postre, al igual que las dos preparaciones anteriores tenían la mejor textura, con mezclas perfectas de acidez, decoración y una salsa con el brío adecuado.

Aunque la unión de los tres platos, se convirtieron en la llave perfecta para que Píter Albeiro lograra llegar a ser el ganador de la noche, los jurados destacaron también a sus dos compañeros, Variel y Estefanía, quienes estuvieron a la altura del ganador y quienes, con sus deliciosas preparaciones, hicieron que la decisión final, fuera bastante difícil de tomar.

“Estamos muy orgullosos de los tres, porque nos presentaron platos de alta cocina, que nos demuestran que eso que aprendieron durante estos meses fue muy importante y que se van siendo unos grandes chefs”, aseguró Chris Carpentier.

Por su parte Píter Albeiro, dedicó su triunfo a todos sus paisanos santandereanos y aseguró que la experiencia de MasterChef Celebrity le sirvió para descubrir cosas nuevas en su vida. “Ahora soy otra persona. Antes me gustaba comer y me gustaba la buena mesa. Soy muy curioso y cuando empecé a descubrir la maravilla que es cocinar, empecé a experimentar y a entender lo lindo que es hablarle a alguien a través de un plato sin necesidad de decir una sola palabra”, dijo Píter.

Como ganador, Píter Albeiro recibió el trofeo que lo acredita como el primer MasterChef Celebrity de Colombia y un premio de $200 millones.



En medio de abrazos y mucha alegría, Píter Albeiro celebró su nuevo galardón con su esposa Carolina, su hijo Alejandro, el grupo de ex participantes, los jurados Chris Carpentier, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch y la presentadora Claudia Bahamón.