"Plaza Sésamo" incorporará un personaje con autismo

En Plaza Sésamo saben cómo hacer que todo el mundo se sienta aceptado.

Es lo que le ocurre a Julia, una joven muppet pelirroja de brillantes ojos verdes con autismo. En lugar de ser tratada como una extraña, que es lo que suele ocurrir con los niños en este espectro, Julia es una más de la pandilla.

Como ejemplo: En la más amistosa de las calles (Studio J, en los Kaufman Astoria Studios de Nueva York, donde vive "Plaza Sésamo ") Julia está a punto de jugar con Oscar, Abby y Grover. En esta escena que se emitirá la próxima temporada, las marionetas deben buscar objetos con forma de cuadrado, círculo o triángulo.

"Tienes suerte", le dice Abby a Grover. "íTienes a Julia en tu equipo, y ella es muy buena encontrando formas!".

Tras esto se van, obligando a los seis operadores que los mueven a esconderse detrás de ellos para seguir con la secuencia. Uniéndose a sus compañeros, Julia (interpretada por Stacey Gordon) empieza la búsqueda.

Durante más de un año, Julia ha existido en ilustraciones impresas y digitales como la protagonista de una iniciativa multiplataforma de Sesame Workshop llamada "Sesame Street and Autism: See Amazing in All Children".

Protagonizó un libro que se publicó con videos, libros digitales, una aplicación y un cibersitio. El objetivo es promover un mejor entendimiento de lo que le grupo Autism Speaks describe como "una serie de condiciones caracterizadas por desafíos con las habilidades sociales, comportamientos repetitivos, comunicación verbal y no verbal, además de por fortalezas y diferencias únicas".

Pero ahora Julia cobra vida. Debutará en televisión en el episodio "Conoce a Julia" de "Plaza Sésamo" que se emitirá el 10 de abril en PBS y HBO. En internet se difundirán otros videos con Julia.

El desarrollo de Julia y de todos los demás componentes de esta campaña requirió años de consultas con grupos, expertos y familias dentro de la comunidad del autismo, dijo Jeanette Betancourt, vicepresidenta de Impacto Social para Estados Unidos de Sesame Workshop.

"En Estados Unidos, uno de cada 68 niños es diagnosticado con trastorno de espectro autista", señaló. "Queremos promover un mejor entendimiento y reducir el estigma que suele asociarse con estos niños. Estamos modelando la forma en que niños y adultos miran al autismo desde una perspectiva basada en la fortaleza: encontrar cosas que todos los niños compartan".