Plaza Sésamo niega que Beto y Enrique sean homosexuales

Plaza Sésamo y Frank Oz, cocreador de Beto y Enrique, negaron hoy que estos dos famosos personajes infantiles sean homosexuales, tal y como había defendido recientemente un antiguo guionista del programa.

"Como siempre hemos dicho, Bert y Ernie (los nombres originales de Beto -también conocido como Berto en algunos países- y Enrique) son mejores amigos", indicó hoy en Twitter Sésamo Workshop, la organización sin ánimo de lucro detrás de "Plaza Sésamo".

Please see our statement below regarding Bert and Ernie. pic.twitter.com/6r2j0XrKYu

— Sesame Workshop (@SesameWorkshop) 18 de septiembre de 2018