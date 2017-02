"Poco representativos": así fueron calificados los Grammy por estos famosos

Una edición más de los premios Grammy se llevará a cabo este próximo 12 de febrero en el escenario del Staples Center, de Los Ángeles. En esta ocasión la gala será presentada por el comediante James Corden.

Según medios estadounidenses cantantes como Justin Bieber, Drake y Kanye West, algunos de los más nominados de la gala, confirmaron que no asistirán a la ceremonia porque “tienen cosas más importantes que hacer, que ir a unos premios poco relevantes y excluyentes”.

Una fuente cercana a Justin Bieber, nominado a 4 galardones, reveló que el artista no tiene ánimos de asistir por otros eventos y porque considera que los Grammy no son representativos para el talento juvenil.

Por su parte Drake, con 8 nominaciones, no irá porque ya tiene la agenda llena por fuera de los Ángeles justo ese mismo día y Kanye West, esposo de Kim Kardashian, dijo que no tiene intenciones de ser parte de la gala porque se ha sentido excluido en ocasiones, ya que según él, nunca ha ganado premio cuando se ha enfrentado a artistas de piel blanca.

Cabe recordar que Beyoncé, Drake, Rihanna y Kanye West son los máximos nominados de este año en las principales categorías que incluyen álbum, canción y grabación del año.

LOS ARTISTAS DE LA NOCHE

La tan esperada entrega no solo contará con entrega de galardones sino que también abrirá el telón a artista como Daft Punk y The Weeknd con temas como "Starboy". (Lea aquí: Sturgill Simpson y Chance the Rapper actuarán en los Grammy)

Maren Morris, Alicia Keys, Anderson, Paak, Tribe Called Quest, Adele, Bruno Mars y el vocalista de la banda Foo Fighters, Dave Grohl, serán otros de los encargados de amenizar la noche.