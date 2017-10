Polémica en redes por duras críticas de Carlos Vives a Maluma

Todo un revuelo han causado las críticas de Carlos Vives hacia Maluma durante una entrevista para el medio argentino El Clarín, luego de que le preguntaran por la canción del paisa ‘Cuatro babys’, que ha causado controversia en los medios de comunicación por su letra, que no habla muy bien de las mujeres.

Como era de esperarse, tras la pregunta llegaron los comentarios del samario que dejaron en mal puesto al reguetonero, pues afirmó que este tipo de reguetón no es educativo y no le deja al público buenos mensajes.

"Soy papá, tengo cuatro hijos. Sabes lo que quieres para ellos y lo que no quieres. A mucha gente eso le parece muy chévere para el pueblo, pero no para sus propias hijas. Respeto todos los estilos; no tengo nada en contra del reguetón. Pero llevo muchos años en el negocio, y no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada "comercial". Uno le tiene que dar al público buenos mensajes", dijo Carlos a El Clarín.

Agregó que "Le ha dicho cosas de sus canciones en la cara. Sobre todo, porque los músicos jóvenes se le han acercado con cariño. Hay cosas que le parecen perversas y estas temáticas con contenido sexual son copiadas por los jóvenes”.

Ante los comentarios de Vives, varios usuarios se pronunciaron en redes, algunos para apoyar al samario y otros para recordarle que “él ha realizado canciones con Maluma”, a lo que respondió que “estas críticas las ha hecho en presencia del reguetonero”. Sin embargo, el intérprete de ‘Al filo de tu amor’ o ‘Robarte un beso’ publicó hace algunas horas una foto en Instagram donde aparece junto a Maluma, para recordarle a sus fanáticos que “a pesar de las diferencias que haya entre ellos en cuanto al género musical, la amistad va por encima de todo”.

“Cada quien puede interpretar las cosas como quiera pero nuestra amistad está por encima de las diferencias. Respeto todos los géneros y a todos mis colegas. Estoy seguro de que la responsabilidad de crear un mundo mejor está en manos de todos”, fue el mensaje con el que Vives acompañó la imagen.

Actualmente, Carlos Vives incluyó en su más reciente álbum la canción ‘Nuestro secreto’, que aunque tiene su toque característico también lleva un poco de urbano. Así lo aseguró durante la entrevista.