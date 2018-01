Polémica en redes por publicidad racista de H&M

Indignados y molestos se muestran usuarios de las redes sociales con la reconocida cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M), por una fotografía publicitaria que ha sido calificada de racista.

En la imagen se observa a un niño afroamericano utilizando un buzo con el mensaje “coolest monkey in the jungle” (el mono más ‘chévere’ de la selva), lo que motivó todo tipo de críticas contra la marca.

El hecho alborotó más a los internautas porque en la página web había otra fotografía de un niño blanco con un buzo parecido pero con el mensaje “Mangrove Jungle Survival Expert” (experto en supervivencia en la selva Mangrove). Lo que hace pensar que la intención de la marca fue clara.

Actores, cantantes y figuras del espectáculo manifestaron su molestia a través de Instagram y Twitter.

"¿Quién ha tenido la idea en H&M?", se preguntó la modelo Stephanie Yeboah en su cuenta de Twitter. "Estoy asqueada", añadió.

Asimismo, el intérprete canadiense The Weeknd anunció en su cuenta de Twitter que termina su contrato con H&M por la fotografía.

“Me desperté esta mañana impresionado y avergonzado por esta foto. Estoy muy ofendido y no trabajaré más con H&M”, escribió el intérprete de “Starboy” en su publicación.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb

— The Weeknd (@theweeknd) 8 de enero de 2018