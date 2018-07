'Poncho' Zuleta y Silvestre Dangond lanzan nueva versión de 'La compañerita'

El mundo del vallenato vibra hoy con un nuevo lanzamiento. Es la reciente versión de ‘La compañerita’, este éxito de hace 39 años vuelve en la voz del maestro ‘Poncho’ Zuleta, ahora en dúo con el cantante Silvestre Dangond.

El clásico fue grabado por los Hermanos Zuleta en el álbum ‘Dinastía y Folclor’, lanzado en 1979 por la CBS. Ahora se renueva y se convierte en el segundo sencillo del álbum ‘Poncho Zuleta, 45 años’, una producción especial en homenaje a este juglar, por los 45 años de su carrera musical. (Vea aquí: Poncho Zuleta se robó el show bailando champeta en boda de Mr Black)

El primer sencillo de este álbum, ‘Mañanita de invierno’, también grabado con Silvestre, fue todo un éxito, que esperan repetir con ‘La compañerita’, de la autoría de Calixto Ochoa. Hablamos con ‘Poncho’.

¿Por qué esta canción y qué expectativas tienen con ella?

-Es una canción hermosa, una temática llena de romanticismo, de costumbrismo, del maestro Calixto Ochoa (Q.E.P.D.), que no tiene presa mala. Es un tema que nosotros, los Hermanos Zuleta, hicimos hace más de 20 años. En esa época dio el palo y sigue dando palo.

¿Qué recuerdos le trae ‘La compañerita’?

-Yo creo que no hay un hombre que no haya tenido un tormento por culpa de una mujer. Es un tema fantástico que penetra al corazón. A mí, particularmente, me sensibiliza, me da nostalgia. Y, si supieras, en el Festival Vallenato pasado, la estábamos cantando y Silvestre se puso a llorar, se puso sentimental, me abrazó y me besó, a mí prácticamente me pasa lo mismo con esa obra musical.

Se rescata el vallenato de antaño con este álbum...

-Uno conserva su tradición y uno quiere que no se pierda (...) Nosotros hemos tratado de ir rescatando, teniendo en cuenta que ya ese vallenato de tradición, el verdadero vallenato trata de apagarse, porque se entiende que las nuevas generaciones que no tienen la documentación histórica, no están componiendo los cantos de nosotros, ese canto ancestral de ese ramillete de artistas interminables e inigualable, como mi papá, como Leandro Díaz, Aldofo Pacheco y Alejo Durán. Entonces nosotros hemos tratado de conservar el vallenato, que es un folclor tan bello.

¿Cómo ha sido el trabajo con Silvestre?

-Silvestre es un artista muy importante, que está atravesando un gran momento, entonces eso, sumado a la veteranía, la experiencia y profesionalismo de tantos años, esas dos cosas pegadas, pues han sumado un aporte grande en este trabajo.

¿Qué más viene?

-‘Mañanita de invierno’ todavía sigue siendo un éxito grande, fue el tema ganador en el año anterior, fue el tema más importante, modestia a parte, en el vallenato. Ahora viene ‘La compañerita’. Hicimos con Silvestre dos o tres canciones y vamos a hacer más. No solo Silvestre, todos los artistas qué convocó Sony para este álbum, como Farid Ortiz y Nelson Velázquez, fueron aportes importantes. Sé que, con el correr de los días, todas las canciones se van a pegar, porque fue un álbum muy bien logrado.

Más del álbum

‘Poncho Zuleta 45 años’ es un disco de recopilación que identifica la razón de ser del vallenato tradicional. Es una producción de dos CD y dos DVD. El álbum número uno tiene 13 temas y el dos contiene 14. Del CD número uno fue todo un éxito ‘Mañanita de invierno’. La canción ‘La compañerita’ fue grabada con un videoclip, en una discoteca de Barranquilla, bajo la dirección de Raschid Maury.

A continuación el video de la canción: