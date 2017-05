Por atentado en Manchester, Ariana Grande suspende su gira de conciertos

Fuentes cercanas a la cantante aseguraron a TMZ, medio estadounidense especializado en celebridades, que la joven de 23 años tomará una pausa indefinida en su gira.

La decisión la tomó tras el ataque suicida perpetrado en su concierto de ayer, en Manchester, y significa que no actuará el próximo jueves en Londres, como estaba previsto.

Ariana Grande también tenía previsto dar conciertos en Bélgica, Polonia, Alemania y Suiza, pero ahora está “inconsolable” tras lo sucedido.

“Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras”, afirmó la estrella del pop en un mensaje de Twitter que tiene más de un millón 700 mil me gusta.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017