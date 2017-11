Por este error, expertos dicen que Laura González no ganó la corona

El certamen de belleza más importante del mundo dejó a más de un colombiano con un sinsabor. Algunos comentaristas consideran que la mala traducción de la respuesta de la representante colombiana, Laura González, influyó en el resultado del concurso, es decir, que ella se quedara con el puesto de virreina y no con la corona, que fue para la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters.

Si bien no se sabe con certeza si las traducciones influyen o no en el resultado final, el traductor de Laura se equivocó dos veces al pasar sus respuestas de español a inglés.

En una de ellas, Laura dijo: “Soy supremamente apasionada por lo que hago. Con pasión, entrego todo mi ser en cada escenario que piso. Así lo hice como actriz, así lo hice como Colombia, y no lo dudo que así lo haría como Miss Universo”.

El traductor expresó: “With compassion I have discipline. With compassion I put my full self in every situation that I work at”. Como se aprecia, habló de compasión y no de pasión.

Los periodistas creen que la sudafricana tuvo ventaja en este punto, porque el inglés es su lengua materna y no requirió someterse a la traducción.

Cabe resaltar que, así como lo dijo uno de los presentadores de TNT, “un traductor es un arma de doble filo”.