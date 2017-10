El penoso error de Paulina Vega en los Kids Choice Awards

Paulina Vega Deippa se ha robado el cariño de todos los televidentes por su participación en el programa musical ‘A otro nivel’. Sin embargo, un penoso error ha dejado a todos sorprendidos.

Resulta que en la alfombra roja de los Kids Choice Awards, que se realizaron el sábado, la ex Miss Universo confundió el reality que conduce con Protagonistas de Nuestra Tele del Canal RCN.

El momento quedó grabado en un video del medio ‘El Parche’ que ya circula en redes. En él se observa cuando el presentador Johnny Torres le pregunta sobre su labor como presentadora del programa de Caracol, a lo que ella responde que se siente cada vez mejor. La confusión se da momentos después al querer refersirse de 'A otro nivel'.

“Primera vez, primera vez. O sea, Protagonistas… dizque Protagonistas… En eso no, en eso no me voy a meter. A otro nivel es el primer rol de presentadora que he asumido. Me habían dicho cosas antes pero este formato me enamoró”, dijo para enmendar su confusión.