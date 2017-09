Por lo alto se realizó el lanzamiento de ‘A otro nivel’

Por Eidis Figueroa Arnedo

La cita fue el pasado martes, a las 6 de la tarde en el restaurante Gaira Café de Bogotá a las 6 de la tarde. El público esperaba ansioso por ver a la presentadora de ‘A otro nivel’, Paulina Vega, y a los jurados: Kike Santander, Silvestre Dangond y Fonseca. Humo artificial cubría los tres pisos del recinto. El telón abierto e instrumentos musicales adornaban el escenario.

Los retratos de grandes personajes del mundo en las paredes de Gaira parecían reflejar la esencia del evento, ‘estar a otro nivel’.

Y cuando menos lo esperaban, una mujer en el centro del lugar llamó la atención de todos con un show de ‘Telas acrobáticas’. Cuatro minutos de malabares aéreos dejaron saber que esta segunda temporada del reality musical del Canal Caracol, ‘A otro nivel’, viene por lo alto y cargado de múltiples emociones.

En medio de la euforia por la danza aérea, apareció en el escenario Paulina Vega, los aplausos envolvieron el lugar y ella dijo: “aquí estoy de nuevo, al parecer no lo hice tan mal la temporada pasada”, y expresó su alegría de estar en este proyecto que, en sus palabras, “reúne lo mejor del talento colombiano”. Además agradeció al canal por abrirle una nueva faceta en su vida, la presentación de televisión. “Agradezco al equipo de Caracol, que ha sido una gran familia para mí. Me han enseñado y me han regañado, pero gracias a ellos he crecido y he tenido una faceta nueva en mi vida que nunca pensé tener”, añadió nuestra exmiss Universo.

Los siguientes en subir al escenario fueron Dago García, vicepresidente de producción; Juan Esteban Sampedro, gerente de entretenimiento Caracol Televisión, y Shela Aguilera, productora general de ‘A otro nivel’, juntos afirmaron que el programa es una muestra solida creatividad y el talento, y anunciaron que el programa conservaría la presentadora y los jurados y que viene cargado de talento, emoción, música, sentimiento y colombianidad.

Adicionalmente, revelaron que el premio de este año suma más de 700 millones de pesos y, como novedad, los participantes que obtengan las tres flechas en las audiciones concursaran en un programa especial por 50 millones de pesos.

Luego le dieron paso a la presentación del primer capítulo de ‘A otro nivel’, y aunque no les puedo revelar detalles, les aseguro que estará a otro nivel de emociones.

El evento acabó con el ‘Show de Jimmy’, que contagió a los asistentes con su buena música, los jurados y Vega no pudieron evitar montarse en la tarima en cantar.