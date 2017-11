Esta es la razón por la que Facebook le bloqueó la cuenta a Lorena Meritano

A través de su cuenta en Twitter la actriz Lorena Meritano informó que su cuenta en Facebook había sido bloqueda tras compartir el programa de Informantes del Canal Caracol donde muestra y explica la doble mastectomia y reconstrucción de sus senos. (Lea:Lorena Meritano sorprendió con nueva imagen de sus senos tras vencer el cáncer)

Mi Facebook Bloqueado.

Me castigo Facebook por mostrar cicatrices en un programa @InformantesTV que compartí.

Eso si, culos y tetas sobran. — Lorena meritano (@LorenaMeritano) 6 de noviembre de 2017

Como se recordará, la actriz argentina enfrentó en 2014 a un cáncer de mama, una enfermedad que la sometió a un largo proceso de lucha y de la que hoy resultó victoriosa.

En el programa del Canal Caracol, Meritano reveló varios detalles de su proceso de recuperación. “Primero, me sacan dos tumores. Luego, me sacan absolutamente todo el seno derecho con todos los ganglios, la mastectomía radical, y el año pasado me sacan el otro seno y, en el momento en que me sacan el seno izquierdo, me hacen la reconstrucción, me ponen prótesis”, comentó Meritano. (Lea:Lorena Meritano reveló la verdad sobre su estado de salud)

La actriz no tuvo reparó en desnudar su pecho y mostrar sus senos para crear conscienca en otros mujeres que ven en ella un ejemplo de vida y valentía frente a la adversidad.

Tras la publicación de su mensaje en Twitter, varias actrices han manifestado su rechazo frente a la actitud de Facebook y manifiestan que la desnudez del cuerpo femenino no es sinónimo de obscenidad.