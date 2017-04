“El conductor era nuevo pero responsable”: Esposa de Martín Elías

Nueve días después de la muerte del Gran Martín Elías la nostalgia inunda cada recuerdo del joven artista. Su esposa Dayana Jaimes lo recuerda en una entrevista que concedió a la Revista Semana y en la que habla de Armando 'Mando' Quintero, conductor de la camioneta involucrada en el accidente donde murió su esposo.

En la entrevista, la esposa del “heredero” de Diomedes Díaz narra detalles de los inicios de su noviazgo con Martín Elías y lo describe como un hombre “amoroso y solidario”.

“Yo lo conocí desde muy pequeño, él vivía a la vuelta de mi casa y era muy amiga de su hermano Luis Ángel y él me lo presentó. (…) Nos fuimos hablando como amigos, él se separó y ya ahí empezamos a tener una relación pero al principio le pedí que no se hiciera pública porque recientemente se había separado. Además quise comprobar primero que no tuviera relación alguna. Ya después se supo porque cuando murió una hermana, Martín me acompañó todo el día y justo era en sus cumpleaños. Y ya era reconocido”, cuenta Dayana.

De igual forma, la joven de 29 años afirmó que su esposo nunca consumió drogas y se sabía moderar con el licor. “uno en la vida no puede llevar la culpa de los padres, Martín fue una persona noble y muestra de ello es que en el sepelio supe muchas cosas que había hecho, por ejemplo, ayudar a mucha gente a que terminara sus estudios. Martín jamás en su vida consumió drogas, como todo colombiano de vez en cuando se tomaba unos tragos y no era siempre porque respetaba la familia, su hija y la casa. Ese era Martín Elías”.

Jaimes cuenta que aquel Viernes Santo, día del accidente, se había comunicado con Martín a través de una llamada que éste le hizo a las 7:00 de la mañana para informale que habían terminado el toque y que ya venían de regreso a Cartagena.

"El viernes en la madrugada me dejó un mensaje diciéndome que estaba todo bien y que estaban a poco de arrancar el toque. Ya como a las 7 de la mañana me llama a decirme que habían terminado y que ya iba para Cartagena, le conté que estaba en el gimnasio, me dijo que nos amaba mucho y que ya nos veíamos", dijo.

Dayana se entera del accidente por una llamada que recibió 50 minutos después de un tío de Martín, momento que describe como "terrible y lleno de angustia".

Tras cumplirse las exequias del cantante, la “Mona Linda” expresa que no guarda rencor contra el conductor de la camioneta donde venía Martín Elías pues era responsable y por eso su esposo lo había contratado.

“Si tiene responsabilidad o no eso lo deciden las autoridades, pero lo que puedo decir es que tengo la certeza de que él no quería accidentarse ni matar a Martín, yo no lo culpo y de hecho se debe estar sintiendo muy mal. Siento que él no debió frenar así de duro si iban rápido, pero no guardo rencor ni tomaré ninguna acción porque estaba cumpliendo con su trabajo. Dios quiso que fuera así, que fuera Martín el que muriera y solo le pido a él que me de fortaleza para aceptar las cosas”, indicó Dayana.

La esposa de Martín contó que sus días transcurren en medio del recuerdo del cantante, y acompañada de la hija de ambos y familiares, espera retornar al trabajo y continuar con su carrera más adelante.