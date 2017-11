¿Por qué acusan a Gigi Hadid de comportamiento racista?

La supermodelo Gigi Hadid anunció el viernes que no participará en el desfile de Victoria's Secret previsto para la semana que viene en Shangai, unos meses después de que internautas chinos la acusaran de comportamiento racista.

I’m so bummed I won’t be able to make it to China this year. Love my VS family, and will be with all my girls in spirit!! Can't wait to tune in with everyone to see the beautiful show I know it will be, and already can't wait for next year! :) x

— Gigi Hadid (@GiGiHadid) 16 de noviembre de 2017