¿Por qué Valeria Morales no ganó?, hablan los expertos sobre su paso por Miss Universo

Los últimos cuatro años Colombia evidenció que es potencia en Miss Universo: una soberana universal en 2014 (Paulina Vega); una reina que durante cuatro minutos que se convirtió en virreina en el 2015 (Ariadna Gutiérrez); una princesa en 2016 (Jealisse Andrea Tovar); y una virreina en 2017 (Laura González). La propia Valeria Morales había asegurado que traería la tercera corona de Miss Universo para el país, y los expertos en reinados, no lo dudaban. ¿Qué pasó?

Quizás su baja estatura, 1.73 metros; sus polémicas opiniones acerca de compañeras del concurso, como el decir que no estaba de acuerdo con que un transexual participara en un reinado de mujeres —Ángela Ponce, Miss España—, pudo haber jugado en su contra. Indudablemente, entre las favoritas de los medios de comunicación hubo algunas, como Colombia que no fueron las mismas del jurado.

Se llegó a decir incluso que la propia Paula Schugart, presidente de la empresa de entretenimiento WME/IMG, organizadora de Miss Universo, había quedado alucinada con la historia de vida familiar de Valeria en el circo de los Hermanos Gasca, que en la entrevista preliminar con el jurado descrestó al hablar de su experiencia como inmigrante latina en Estados Unidos, pero nada de esto le sumó puntos, al contrario, al parecer, le restó.

Pese a su manejo del inglés, que demostró en la entrevista con el jurado y a su vocación social, la caleña tuvo que conformarse con ver desde la barrera la final del concurso internacional al no quedar en el primer gran grupo de candidatas.

También hubo críticas a su vestuario, entre estos el traje nacional o típico, inspirado en las orquídeas (elaborado por el diseñador John Mesías en solo diez días), y que para algunos fue demasiado básico, e incluso, los zapatos, le ocasionaron una lesión en sus dedos. En otra ocasión lució uno de tono azul, demasiado descubierto para algunos, que dejó ver más de la cuenta y le mermó clase a la reina.

Hernando Quintana, periodista que ha cubierto varios reinados nacionales y galas de Miss Universo, dice que pudieron influir varios factores: “el traje de gala (rojo) no gustó en la preliminar, que contó con poca preparación y no fue del gusto de los jurados”.

Pese a estar en el top 5 de los reinólogos, Valeria no alcanzó a llenar las expectativas de un jurado integrado en su totalidad por mujeres, ni siquiera el hecho de que una colombiana lo conformara le ayudó.

Se dijo que el hecho de que varias representantes de Colombia hayan quedado finalistas en los últimos años de manera consecutiva, podría jugar en contra de Valeria, ya que la organización podría querer darle la oportunidad a otros países de brillar.

¿Qué jugó en su contra?

Su escasa preparación, dos meses, aunque intensiva pudo no estar tan a favor de la reina.

Su inexperiencia se notó un poco al tener que salir al paso a las críticas en redes sociales por sus bromas a otras candidatas.

Valeria acompañó a Sarah Rose Summers, Miss Estados Unidos, en un video que esta última publicó en sus redes burlándose de Miss Camboya, Rern Sinat, por no hablar inglés. La estadounidense salió a disculparse no solo con la reina de Camboya, sino con sus seguidores. No lo hicieron ni la colombiana ni la francesa, que la siguieron en su bullying.

Pero la estadounidense cuenta siempre con el aval de la organización, por lo que sus comentarios no afectaron su clasificación en la final.

Según Valeria este y otros sucesos solo fueron malos entendidos que fueron aprovechados por algunos detractores para generar comentarios destructivos. Tan pronto llegó ella a Tailandia limó asperezas con Miss España y hasta posteó fotos con la candidata transexual. Pero al parecer no le perdonaron dicho desacierto. Sin embargo, para Jorge Dusterdieck, el preparador de la Señorita Colombia “estaba preparada cien por ciento, no se descuidó ningún detalle”.

¿Será entonces que su excesiva seguridad jugó en contra de ella? De acuerdo con el periodista Hernando Quintana, “siempre veías a Valeria asegurándole a los medios que iba por la corona. Pero así debe ser una reina”. Aunque una cosa piensa la prensa y otra el jurado.

En las predicciones de la exMiss Universo 2011 Leila Lopes (De Angola), atinó con semifinalistas como Brasil, Puerto Rico y Venezuela, pero no así con Colombia y Ecuador, a quienes incluyó en su top.

La historia de Valeria

Esta mujer de 20 años de edad y medidas 86-63-90, nació en Cali el 2 de enero de 1998. Vivió hasta hace poco en Miami, (Estados Unidos) donde estudia periodismo en el Broward College. Allí hace parte de una academia de modelaje y lidera Indeleble, campaña que creó luego de sufrir discriminación por ser latina. Cuando se gradúe, dice, regresará a Colombia.

Viviana Delgado, su mamá, sostuvo hace años una relación con el famoso payaso del Circo Hermanos Gasca, Raúl Gasca, de la cual quedó un fruto, Violeta, una niña que hoy cuenta con 10 años y por quien la Señorita Colombia siente un cariño especial, y aunque no son hijas del mismo padre, siempre se presentan como hermanas.

La propia Valeria le confesó a El País, que la mujer que la ha inspirado ha sido precisamente su mamá, que le enseñó “me enseñó a luchar por mis metas y mis sueños y se sacrificó por sus hijas”.

En total 33 países se han llevado la corona de Miss Universo. EEUU., quien lidera la lista con 8, seguido por Venezuela con 7, Puerto Rico 5, Filipinas y Suecia 3, Sudáfrica, Francia, Colombia, México, Japón, Canadá, Australia, India, Trinidad y Tobago, Tailandia y Brasil con 2 y Alemania, Angola, Argentina, Botswana, Chile, España, Grecia, Holanda, Israel, Líbano, Namibia, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Perú y República Dominicana con 1.

Reinas polémicas

En 2012, la señorita Vancouver Jenna Talackova fue descalificada de su postulación como Miss Canadá por no haber nacido mujer. Tras discusiones, reclamos e indignación en redes sociales, la concursante fue readmitida y alcanzó un lugar entre las 12 finalistas de ese país.

Gracias a que se presentó este caso, Miss Universo se planteó la posibilidad de cambiar las reglas y desde 2013 la participación de mujeres transexuales está permitida.

La rusa Oxana Fedorova cuando fue coronada como Miss Universe en Puerto Rico en el 2002 pronto se vio envuelta en escándalos. Se decía que había ganado porque era la amante del presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, lo peor que le pasó a la primera rusa en ostentar ese título fue haber sido también la primera Miss Universe en ser destronada.

La organización le pidió la renuncia a Oxana por haber incumplido con sus responsabilidades. Según la presidenta del certamen Paula Shuggart la reina nunca vivió en el apartamento que disponen para la ganadora en Manhattan, pues se fue a vivir con unos familiares en Long Island y era imposible contar con ella para los eventos que debía cumplir, eso hizo perder dinero a la organización. La sucedió la panameña Justine Pasek.