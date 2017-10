Pose de Ariana Grande que es reto viral en redes

Ariana Grande es una diva del pop, seguida y amada por muchos en el mundo.

Tres años después del lanzamiento de su segundo álbum "My Everything", el disco ha vuelto a retomar fuerza, pero no por las canciones, sino por la portada.

Resulta que en la imagen se ve a la superestrella sentada sobre una silla con una posición extraña. Un fanático de la estadounidense decidió realizar un experimento para ver cómo logró posar de esta forma.

"Hice la investigación y no hay forma de que su trasero esté sentado en ese taburete", escribió el escritor de Buzzfeed, Jesse McLaren, en Twitter junto a una foto de sí mismo intentando hacer la pose.

I've done the research and there's no way her ass is sitting on that stool. pic.twitter.com/AIGNpcJn6G — Jesse McLaren (@McJesse) 15 de octubre de 2017

La publicación causó tanta sensación que la misma Ariana compartió un mensaje en Twitter, en el que bromea con que la próxima semana aparecerá en el programa revela mitos “Mythbusters”.

next week on mythbusters https://t.co/1tgyXtfyC6 — Ariana Grande (@ArianaGrande) 16 de octubre de 2017

Usuarios en las redes han intentado hacer la pose y estos fueron los resultados:

No not photo shopped my mate didn't photo shop pic.twitter.com/b9zKniDVMK — Spooky Kimiana (@agbxdangerous) 16 de octubre de 2017

idk man i tested it out pic.twitter.com/R0lcdOwSnI — kenny (@Slhut) 16 de octubre de 2017

hard to control for variables like stool size but i think it’s real pic.twitter.com/gWMKgC5gvW — Michael Gregry (@schmoyoho) 17 de octubre de 2017