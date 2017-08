Postergan nuevo juicio de Bill Cosby para 2018

El nuevo juicio a Bill Cosby por abuso sexual será aplazado hasta el próximo año mientras su nuevo equipo legal se reúne para acelerar el caso que enfrenta al comediante de 80 años con una mujer que afirma que la drogó y abusó de ella hace más de una década.

El juez Steven O'Neill accedió el martes a la solicitud de la defensa para posponer el juicio que habían programado originalmente para noviembre, afirmando que no hay manera de que los abogados de Cosby estén listos para entonces.



"Pedirle a alguien que revise el voluminoso archivo de 18 meses _ ahora de 20 meses en este caso _ simplemente no puede hacerse", dijo O'Neill desde el estrado.



Los nuevos abogados de Cosby hicieron su primera aparición en la corte a nombre del comediante, acusado de dopar a la acusadora Andrea Constand con píldoras y de abusar sexualmente de ella en su casa a las afueras de Filadelfia en 2004. Cosby dice que Constand, exejecutiva del programa de baloncesto femenino de la Universidad de Temple, accedió a su encuentro sexual.



El primer juicio terminó sin veredicto al quedar el jurado estancado en las deliberaciones, lo que abrió paso para un nuevo juicio.



El martes el juez pidió a los abogados de Cosby que consideren una fecha para el juicio entre el 15 de marzo y el 1 de abril. Agregó que confirmará la fecha una vez que ellos se comuniquen con él.



"Esperamos que puedan moverse con celeridad para que podamos llevar este caso ante la justicia. Es un caso que merece un veredicto y tenemos la intención de llegar ahí", dijo el fiscal de distrito Kevin Steele a reporteros fuera de la corte.



El jurado para el segundo juicio probablemente provendrá de los suburbios de Filadelfia, lo que deja entrever un cambio en la estrategia. Los nuevos abogados de Cosby dijeron que estarían dispuestos a elegir un jurado local y la oficina de Steele dijo que no se opondría.



Los antiguos abogados de Cosby insistieron en elegir a un jurado de un condado diferente en parte porque el caso fue tema de la campaña del fiscal de distrito del condado de Montgomery en 2015. El jurado en el primer juicio de Cosby provenía de los alrededores de Pittsburgh y pasó dos semanas de junio aislado a 300 millas (483 kilómetros) de casa.



Los abogados que representaron a Cosby en el juicio, Brian McMonagle y Angela Agrusa, pidieron ser retirados del caso. O'Neill aprobó la solicitud el martes y los elogió por su "extraordinario litigio".



Al salir de la corte, los abogados que dejaron el caso estrecharon la mano a Cosby y de su nuevo equipo legal, que incluye a Tom Mesereau, el famoso abogado que logró absolver a Michael Jackson en un caso de abuso de menores. Mesereau dijo a TMZ el mes pasado que el caso contra Cosby era "débil" y que reenjuiciarlo era "una pérdida de tiempo".



Otros abogados en el nuevo equipo legal incluyen a la exfiscal federal Kathleen Bliss y a Sam Silver, quien representó al antiguo representante Chaka Fattah, actualmente preso, en un caso por corrupción.



Ninguno de los abogados defensores hizo declaraciones el martes al salir de la corte.



La AP no suele identificar a supuestas víctimas de abuso sexual a menos que proporcionen su autorización, como en el caso de Constand.