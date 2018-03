Presentadora cartagenera es agredida por su pareja

Hace unos meses tomó un vuelo con destino a Bogotá soñando abrirse campo en su gran pasión: la presentación de televisión, de hecho Linis Palencia fue la única representante de nuestra ciudad en ‘Soy Presentador’, un reality en el que solo 20 participantes de todo el país compitieron para ser los conductores de un programa que sería dirigido por Sergio Barbosa. A pesar de que las cosas no resultaron a su favor, fue una experiencia que la siguió motivando a trabajar por su carrera, la misma que ha tenido un pare por estos días luego que la cartagenera fuera víctima de maltrato por quien era su pareja. Q’hubo habló con Linis, quien se encontraba hospitalizada en una clínica en Bogotá.

Denunció en sus redes sociales

La presentadora, radicada hace unos meses en Bogotá, compartió una fotografía de cómo le quedó su rostro después de la golpiza que le propinó quien era su pareja en la madrugada del domingo, como nos relató la talentosa joven. “Fue internada por múltiples lesiones personales que la tienen con sangrados y un pequeño trauma craneoencefálico y de mandíbula”, puede leerse en un pie de foto que acompaña una de las imágenes. Linis confiesa que es primera vez que su pareja la agredía físicamente y que ya todo el proceso se encuentra adelantado en Medicina Legal y Fiscalía para que no se vuelva a repetir.

A crear consciencia

Uno de los objetivos de dar a conocer este duro momento de su vida, es hacerle un llamado de atención a todas las mujeres que en este momento estén viviendo una situación similar a la de ella. “Quiero decirles a todas mujeres que han sido víctimas de maltrato que no guarden silencio, que denuncien, que por más miedo que tengan, denuncien. No tengan pena de hablar y decir las cosas como son, que se manifiesten y no demuestren debilidad. Hagan valer sus derechos y sobre todo respétense a ustedes mismas. La mejor muestra de amor hacia uno mismo es denunciando”, agregó.

Preocupados por ella

Linis Palencia le comentó a Q’hubo que su familia tiene una gran preocupación por ella y a la vez triste que esté pasando por esto. “Están confiando en Dios que esto no volverá a suceder”, comentó.