Presentadora de 'Muy buenos días' habría sido agredida por su novio

Aunque las redes muestren que todo va bien, lo cierto es que a veces no todo es color de rosa en la vida de los famosos colombianos. Este es el caso de Adriana Betancur, presentadora de 'Muy buenos días', y su novio Brian Moreno, hijo del actor Marlon Moreno, quienes protagonizaron una fuerte pelea en el edificio donde residen.

De acuerdo al blog de 'La Negra Candela', la pareja siempre anda dando de qué hablar por sus discusiones públicas y esta, aunque fue en su apartamento, salió a relucir por sus vecinos, que contaron que escucharon gritos de la mujer, quien, al parecer, estaba siendo golpeada por Brian.

El hecho se registró el pasado 16 de diciembre y según La Negra, en la discusión se podía oír a Betancur diciendo: “Por favor no me pegues más, no me pegues’”.

Vecinos de la pareja, cansados de las peleas de estos dos, aseguran “que se presentan con frecuencia, pero que esta ha sido la más fuerte por lo que están pensando en hablar con ellos y decirles que se sometan a terapias para mejorar la convivencia o que abandonen el edificio”.

Cabe recordar que hace un año aproximadamente, Brian y Adriana protagonizaron una discusión en plena calle donde Moreno agredió verbalmente a la presentadora, quien estaba acompañada de su madre. El hecho se conoció a través de La Red.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en sus redes sociales los podemos ver juntos en sus fotos acompañadas de mensajes de amor y recordemos que hace algunas semaas se había hablado de matrimonio, lo cual no se sabe si aún sigue en pie.