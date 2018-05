Presentadora rusa reveló la verdadera razón por la que no va más en RCN

Muchos se están preguntando dónde está Tatiana Dankova, la bella rusa que enamoró a los colombianos con sus capsulas denominadas “Rusia a la colombiana”, a propósito del Mundial 2018, emitidas por RCN.

Al parecer, la europea desde hace varios días no está trabajando para el canal por problemas con su contrato, tema que explicó a través de un comunicado en su Instagram.

Uno de los inconvenientes que tuvo fue que “Había firmado con RCN para grabaciones en Colombia y Rusia de ‘Rusia a la colombiana’, pero la parte de su país no la cubrió porque ellos no viajaron en las fechas que habían pactado y no le avisaron del cambio de presentadora, quien es Andrea Jaramillo".

Resaltó además que el canal no la maltrató y que vivió una bonita experiencia con ellos, pues tuvo la oportunidad de viajar por toda Colombia, sin embargo, hubo incidentes con algunas personas que conformaban el equipo de la expedición ‘Rusia a la colombiana’.

La europea aprovechó para aclarar que en las redes se había difundido un video editado y fuera de contexto, por lo que decidió compartir el comunicado en el que explicó lo que realmente sucedió con RCN.

“Es muy triste y me pone realmente muy triste… Leo comentarios sobre ‘Rusia a la colombiana’, que qué pasó, que por qué no soy yo… Gracias por su apoyo y veo que les gustó mi trabajo”, puntualizó.

Cabe recordar que antes de participar en las capsulas para el canal colombiano y en Fox, donde labora actualmente, esta rusa ya era reconocida en redes por subir contenidos de varios países de Latinoamérica, donde es conocida como la ‘Loca Lingüista’.

Aquí el comunicado con los 6 puntos por los que la rusa no estará más en RCN.

Este es el video al que se refiere la europea.