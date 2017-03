"Me preparé para todo": Laura González, Srta Colombia 2017

Segura, confiada y muy feliz, así se siente Laura González Ospino luego de ser coronada, ayer, como la nueva soberana de Colombia.

En su primer día como Señorita Colombia, la reina, quien representó a Cartagena, expresó durante una rueda de prensa con los medios de comunicación que lo que vivió en la noche coronación fue increíble y no cabe de la emoción.

Afirma que el reinado es una gran experiencia porque se aprende más de lo que las personas piensan, le ayudó a ser más organizada, más puntual, y eso es solo de mujeres que trabajan para lograr lo que se proponen.

“La belleza es más que el cabello, el cuerpo. Es algo que va más allá de un físico. Quiero representar a mi país de la mejor manera posible, demostrando que las reinas también pueden ser intelectuales, más que ser bellas”, expresó la Señorita Colombia.

Durante la intervención, la nueva soberana habló de la pregunta que le hicieron durante la coronación y dejó claro el mensaje que quiere llevar a todos los rincones de Colombia.

“Nuestra generación es la mejor porque los jóvenes están focalizados en procesos en contra de la homofobia, discriminación y el bullying, y eso es un buen ejemplo para los demás”, anotó.

Respecto al plus que la diferenció de las demás candidatas, Laura señaló que su seguridad y tranquilidad fueron sus mejores armas.

“Está claro que el CNB busca una mujer preparada. El reinado es un complemento no solo de lo físico sino también de lo intelectual. Me preparé para todo. Sabía que el cabello, el cuerpo, las uñas eran importantes y trabajé por ello, pero lo más importante fue que me sentí segura y tranquila conmigo misma y sabía lo qué tenía que hacer”.

Sobre Cesar

Aunque para muchos Cesar era su favorita, el jurado no la tuvo en cuenta para el top 10. Laura se refirió a esta candidata diciendo que se sorprendió de la decisión del jurado, sin embargo, lo que se ve en las redes sociales no es igual a lo que piensan los jueces.

“Me tomó por sorpresa igual como a todos. Es una niña preciosa, muy buena compañera pero los puntos de vistas no siempre son los mismos, y bueno, la belleza es totalmente subjetiva”.

¿Y las críticas?

"Las criticas me impulsaron para ser mejor, entonces, en vez de tomarlas para mal trabajé para mejorar. Esta experiencia te hace llenar de más motivos para ser cada día mejor", expresó la reina nacional de belleza.

Finalmente, la embajadora de la belleza colombiana envió un mensaje para todas las mujeres del país.

"Mujer yo quiero que te sientas segura de ti misma. Te invito a que te sientas hermosa como eres. No aceptes más que una sola persona te dañe todo ese aprecio. Mira a las personas que te quieren y apóyate en tu misma”, concluyó.