Psy, autor de 'Gangnam Style', una estrella fugaz

El cantante surcoreano Psy, fue una de las figuras del espectáculo más destacadas del 2012 por su famoso éxito 'Gangnam Style', que superó el récord absoluto de visitas en YouTube con más de 2.7 millones de reproducciones.

Sin embargo, no todo es como parece. Tras convertirse en un ícono mundial, su vida cambió drásticamente y actualmente atraviesa por el peor momento de su vida: es adicto al alcohol.



"Si estoy feliz bebo, si estoy triste bebo, si hay sol bebo, si hace frío bebo, si hace calor bebo", reveló Park-Jae Sang, su nombre real, al portal Sunday Times durante una entrevista. Además habló por primera vez sobre los abusos de su padre, su época en la cárcel y su adicción a las drogas.

El coreano también confesó que "después del "Gangnam Style" yo era feliz. Pero, a veces, no me sentía así porque sabía que esa iba a ser la canción más importante de mi vida y que no volvería a estar en la cima nuevamente. Durante un tiempo sentí un poco de presión. Quería ser yo mismo, no el tipo de Gangnam o lo que fuese, quería enfocarme en encontrarme a mí mismo", comentó el artista a Entertainment Weekly.

Psy participó en grandes conciertos con estrellas de la talla de Madonna y viajó a más de 30 países. Debido al estrés que le produjo la fama, hoy su mejor aliado es el alcohol. "También bebo whisky, tequila, lo que sea. Bebo en cada momento del día", comenta.

Ahora Psy trata de manejar un perfil bajo para superar su adicción. "Fuera de Corea, solo me conocen cuando llevo gafas de sol. Cuando necesito algo de privacidad es muy simple: lo único que tengo que hacer es quitarme las gafas".