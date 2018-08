¿Qué hacían juntos Maluma y Madonna en los Premios MTV?

Maluma y la reina del pop tuvieron un emotivo encuentro en la reciente gala de los premios MTV 2018 realizada en la noche de este 20 de agosto en Nueva York y, como era de esperarse, se convirtieron en tendencia en las redes sociales.

El paisa compartió con sus seguidores de Instagram la imagen del momento en que el que conoce a Madonna. “Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el próximo nivel... Love you Queen you’re such an inspiration @madonna” (Te amo Reina, eres una inspiración @madonna), escribió.

En otro videoclip se ve cuando la artista se toma un momento para felicitarlo por su espectáculo, y luego sale del camerino para dar el discurso en homenaje a Aretha Franklin.

Madonna dándole la bendición suprema a Maluma pic.twitter.com/WDCwPLR4mk — Susana Giménez (@victororvikk) 21 de agosto de 2018

El colombiano que estaba doblemente nominado en la categoría de música latina, pero no ganó en ningun galardón, ofreció una actuación muy animada al ritmo de 'Felices los 4' y sorprendió al público con un apasionante beso con una de las bailarinas que lo acompañaron en el show.

Madonna, por su parte, lució, durante la entrega de los premios, toda una colección de joyas bereberes que aparentemente ha comprado en el viaje por su sesenta cumpleaños celebrado en Marrakech la pasada semana.

De la cabeza a los pies, la reina del pop llegó anoche al escenario ataviada de collares superpuestos de monedas antiguas, fíbulas, diademas, pulseras, una capa negra y babuchas, todo ello adquirido en los famosos zocos de Marrakech, según se encargó ella misma de mostrar la pasada semana en su cuenta de Instagram.