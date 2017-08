"Que me acostara con su mujer": La propuesta de un colombiano a Romeo Santos

Una ‘propuesta indecente’, fue lo que recibió Romeo Santos de un colombiano, que por querer complacer los caprichos de su esposa le hizo una inesperada proposición al cantante.

En una entrevista con Infobae, el bachatero confesó que un hombre le ofreció dinero para que se acostara con su mujer porque al parecer, ella es su fiel seguidora. Sin embargo, Romeo hizo caso omiso a la propuesta y entre risas se negó.

“Me dijo que si quiero estar con su mujer, porque ella me ama. Y yo al principio me reía y decía: ‘Qué payaso este chico. Qué chistoso’. Y me dijo: ‘Esto es en serio, de verdad. Yo te pagaría para que estés con mi mujer’", respondió el artista estadounidense cuando le preguntaron sobre este tipo de ofertas.

Agregó que esta sería una de las propuestas más indecentes que ha recibido a lo largo de su carrera musical y que aunque dijo que no, estuvo tentado a cumplirle el deseo al hombre y el sueño a la mujer, pues ella “estaba divina”.

Cabe recordar que el bachatero siempre se ha destacado por enamorar y seducir a sus fanáticas con su sensual voz y su baile. Por estos días anda promocionando su tercer álbum como solista llamado Golden, del que se desprende el sencillo ‘Imitadora’, tema que generó todo un revuelo en redes por las sexis imágenes del videoclip, que protagonizó Santos junto a la colombiana Jessica Cediel.