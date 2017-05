"Qué me has hecho", lo nuevo de Chayanne junto a Wisin

"Tuve que escalar todo el Nevado del Ruiz, saltar las murallas de Cartagena". Así comienza la nueva canción "Qué me has hecho", la cual, ayer, el cantante puertorriqueño Chayanne estrenó en su canal de YouTube a dueto con Wisin, la canción el reggaetón habla sobre el amor.

El vídeo fue grabado en Universal Estudios de Orlando, bajo la dirección del venezolano Daniel Duran y está ambientada en un barrio de New York. “Qué me has hecho", sería el regreso formal de Chayanne a la escena musical, luego de haber colaborado con José Luis “El Puma” Rodríguez” en la canción “Culpable soy Yo”.

La canción forma parte de la nueva producción discográfica de Chayanne que lleva por nombre "En Todo Estaré".

Aunque la canción solo lleva un día de estreno ya cuenta con más de 950.000 reproducciones y y cerca de 37.000 me gustas.