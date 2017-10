¿Qué pasó con el venezolano? Paulina Vega confesó que está soltera

¿Qué pasó con el venezolano? Esa es la pregunta que se hacen miles de seguidores de la exreina Paulina Vega, luego de que esta revelara que “está soltera” durante su visita al programa ‘The Suso´s Show. (Leer aquí: ¡Es venezolano! El nuevo amor de Paulina Vega)

La exmiss Universo contó que no tiene novio y que está feliz trabajando como presentadora de ‘A otro nivel’, reality musical del Canal Caracol.

Ante esto, usuarios y medios de comunicación quedaron con la duda, pues hace algunas semanas paparazzis habían captado a Paulina junto al empresario Andrés Becker con quien se rumoraba ya tenía 4 meses de noviazgo.

Por otro lado, la modelo y presentadora reveló las cualidades que debe tener un hombre para que sea su pareja, entre las que se destacan el “buen sentido del humor” y que sea “familiar”.

“Tiene que tener sentido del humor, ser familiar, que ame como soy, que no me quiera cambiar y que me aguante”, dijo Paulina al programa.

Asimismo, manifestó que la persona que no tenga las características antes mencionadas no será nunca de su agrado, por lo que está a la espera de encontrar a su hombre ideal.

Cabe recordar que la exreina fue vista durante el lanzamiento de ‘A otro nivel’, programa para el que trabaja actualmente, en el que bailó y disfrutó del momento con el empresario, de quien se aseguraba era su pareja. Sin embargo, ninguno de los dos se pronunció al respecto, hasta este fin de semana cuando Vega dijo que “no tiene novio”.