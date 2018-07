¿Qué piensa Laura González de competir con reinas trans?

Por un poco más de dos años ostentó Laura González Ospina el título de Señorita Cartagena, debido a los cambios de fecha del Concurso Nacional de Belleza entre 2016 y 2018. Ahora, después de entregar la corona a la nueva soberana cartagenera, Yaiselle Tous Tejada, la Señorita Colombia y Virreina Universal nos habló de lo que sintió en ese preciso momento, de sus proyectos, del reinado nacional y de incluir a mujeres transgéneros en Miss Universo.

¿Qué sentiste al entregar la corona después de tanto tiempo?

- Mucha nostalgia. Yo miraba a mis papás ahí sentados y los recuerdo allá nerviosos, muertos de susto. En un momento, cuando iban a anunciar el nombre de la nueva Señorita Cartagena, pensé que me iban a llamar a mí otra vez. Fue como un viaje en el tiempo. Me lo disfruté mucho, pero también sentí mucha nostalgia.

¿Cuáles son tus nuevos proyectos?

- Estoy haciendo muchas cosas, gracias a Dios. Se me han abierto las puertas impresionantemente. Estoy grabando una serie, no les puedo dar detalles, pero ya se irán dando cuenta en el camino, y estoy muy contenta. Tengo un personaje bellísimo, del que creo que se van a enamorar mucho. También estoy montando teatro con el director Juan Carlos Mazo. Nunca había trabajado con él y toda mi carrera había escuchado hablar de él, así que para mí es un honor, un orgullo.

Por otro lado, ha llegado a mi vida el tema de dar charlas. Con el Concurso me di cuenta de que tengo ciertas habilidades para la oratoria y creo que disfruto mucho, sobre todo, contarle a la gente cómo las experiencias duras, la lectura y el amor de la familia te llevan a asumir los retos de una manera distinta.

¿Qué significaron los reinados para ti, ahora que estás a punto de cerrar este capítulo de tu vida?

- Un montón de cosas. Significaron aprendizajes. Me enseñaron a ser líder, me enseñaron que no estoy hablando sola sino que hay un montón de chiquitines mirando lo que estoy haciendo. Me enseñaron a ser la mejor versión de mí misma todos los días, por los colombianos, los adolescentes, por las personas de mi generación. Crecí muchísimo. Esa Laura que nombraron aquella noche en el Teatro (Adolfo Mejía) como Señorita Cartagena, es otra a la que ustedes están entrevistando aquí.

Laura, se elegirá una reina en septiembre para que vaya este año a Miss Universo y será en un programa televisado que se hará en Medellín, ¿tú serás la encargada de entregar la corona?

- No tengo ni idea. Tengo la misma información que tienen ustedes. Estoy pendiente de hablar con el señor Raimundo Angulo, que es el presidente del CNB, y él me dará las indicaciones.

¿Crees que la representante de Colombia en Miss Universo este año, que no va a realizar la labor social que caracteriza a una Señorita Colombia, tendrá cierta desventaja en el certamen internacional?

- Todas las chicas que pretendan presentarse tienen que comenzar a prepararse desde ya. Y no solamente me refiero al gimnasio, eso está claro, pero sí creo que tienen que empezar desde ya el contacto con la gente, porque eso es lo que hace la diferencia entre la Miss Colombia y las demás concursantes. Nosotras estamos llenas de gente. El calor humano es lo más bonito que tiene la Miss Colombia.

La nueva Miss España es una mujer transgénero, ¿qué opinión tienes al respecto?

-El concurso Miss Universo es quien tiene la absoluta potestad, como lo tuvo el concurso en España, de elegir a su representante y al parecer no hay ninguna regla que se oponga a eso.

Yo soy una persona que los acepta como otro género, pero creo que no me pueden comparar con un transgénero. No porque sea mejor o peor que yo, o porque tenga más habilidades o menos, sino porque que somos distintos. Ella ha tenido un proceso diferente, de transformación, de trabajo, distinto al que puedo tener yo metida en un gimnasio. Es distinto, no es mejor, no es peor, es distinto. Entonces, como candidata, no estaría muy de acuerdo.

Laura fue elegida Señorita Cartagena el 6 de mayo de 2016, para representar a esta ciudad en el Concurso Nacional de Belleza que se haría ese año en noviembre, pero fue aplazado para marzo de 2017.