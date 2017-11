¡Qué sabor! El padre Linero demuestra ser un fiel diomedista

El padre Alberto Linero Gómez, conocido por predicar la palabra de Dios en medios de comunicación, siempre ha dejado claro su amor por la música vallenata, especialmente por la de Diomedes Díaz.

En un video que circula en Instagram, se observa al carismático padre cantando con mucho sentimiento ‘Te necesito’ de El Cacique de la Junta, durante una fiesta, en la que comparte con varios amigos.

El padre Linero, siempre que tiene oportunidad deja entrever su amor por la música vallenata, en especial la del Cacique Diomedes Díaz. Una publicación compartida de #PROMOCIONDEARTISTAS&EVENTOS (@vallenatogrueso) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 11:45 PST

Esta no es la primera vez que el católico aparece entonando canciones vallenatas. En febrero de este año compartió un video en el que aparece cantando con el popular cantante Fabian Corrales.

Asimismo, en un texto que tituló La felicidad de ser lo que soy, en 2011, el padre indicó sus gustos por el folclor diciendo: "Me gusta el vallenato y me sé todas las canciones de Diomedes, en cambio disfruto muy pocas de Mozart o Bethoven –sé quienes son y lo grandioso de su aporte a la humanidad pero no dicen mi gusto-. Me gusta vestir de bluyines y camisetas a rayas así más de uno crea que eso no expresa la dignidad sacerdotal que Dios me regalo sin yo merecerla".