¿Qué se hizo? J Balvin pasó por el quirófano

El pasado viernes, a través de varias historias en su Instagram, J Balvin mostró paso a paso el momento en que iba a ser intervenido quirúrgicamente por una hernia.

El reguetonero no dudó en compartir con sus seguidores su temor de una forma muy jocosa antes de entrar a cirugía, pues en las imágenes se puede apreciar cuando este bromea con los médicos del lugar.

“Este es el man que me va a dormir. No, hermano, ¿qué responsabilidad tiene este ‘huevón’?. Me van a operar de una hernia inguinal, pero no se preocupen”, cuenta el paisa en el clip.

Por otro lado también muestra la foto de un altar, la cual acompañó del mensaje “Cuidame señor”, confirmándole a sus fans que estaba un poco nervioso por la operación.

Además mientras el doctor lo revisa, Balvin aprovecha para hacer otro video en el que dice: “Estoy mostrándoles lo salvaje que es el doctor”.

Aunque las historias ya desaparecieron, varios internautas replicaron los divertidos clips en internet.

Pese a que el cantante tiene varios días en reposo y fuera de los escenarios sigue activo en redes. Sin embargo, no ha revelado cómo va su recuperación por lo que sus seguidores esperan un pronto anuncio al respecto.

#JBalvin fue operado de une hernia inguinal @jbalvin Una publicación compartida de Eduardo Valencia (@eduardovalencia_) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 6:15 PDT