¡Qué tiernos! Jennifer López comparte romántica foto junto a Alex Rodríguez

El romance entre Jennifer López y el exjugador de béisbol, Alex Rodríguez, está en uno de sus mejores momentos.

Una vez más, a través de su cuenta en Instagram, la cantante proclamó abiertamente el cariño que le profesa a "su macho". "Este es mi 'Man Crush Monday'", escribió al pie de una tierna foto en la que Rodríguez le da un sentido beso. Ambos tienen los ojos cerrados y lucen muy compenetrados sentimentalmente.

La diva del Brox finaliza su declaración de amor con un emoticon en forma de corazón, sumándose a la moda en la que los internautas comparten fotos de sus 'amores platónicos' para empezar bien la semana.

My #MCM Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 22 de May de 2017 a la(s) 11:45 PDT

Pero la atracción entre López y Rodríguez no tiene nada de platónica, pues, durante los escasos meses que llevan juntos, ambos han demostrado que el cariño es mutuo y que aprovechan cualquier momento para estar juntos. Muestra de ello es que hace solo unos días, Jennifer se dejó fotografiar en el set de grabación de su serie 'Shades of Blue' durante un momento de descanso que no dudó en utilizar para hablar por videoconferencia con su amado.

Recordemos que la primera aparición pública de la famosa pareja, apodada por los medios estadounidenses como J-Rod, fue en la gala de la moda del Museo Metropolitano de Nueva York.

Me and my macho bello...#MetGala2017 #Valentino Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 1 de May de 2017 a la(s) 3:49 PDT

“Una de las cosas que más me gusta de él es que le gusta bailar y que tiene mucho ritmo. Es un gran bailarín, he de decir, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien porque a mí también me encanta bailar”, expresó la cantante en el programa de televisión ‘Today’ solo un día después de que ella y su pareja dejaran atónitos a los fotógrafos con su buena química sobre la alfombra roja.