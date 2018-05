¿A quién no lo han mandado 'Pa'l carajo'?

Después de un tiempo ausente de la esfera musical en Colombia, el cantante urbano Donny Caballero está listo para sorprendernos con su nuevo sencillo. El artista, radicado en Bogotá, lanza hoy ‘Pa’l carajo’, con el que quiere “que todos se identifiquen”.

Esta expresión tiene una connotación especial para Latinoamérica, que tiende a ser descortés, sin embargo, Donny quiere dejar un mensaje y es que no a todos los que mandan ‘pa’l carajo’ les va mal.

“En una ruptura, o cuando algo termina entre dos partes, está el que manda ‘pa’l carajo’ y al que mandan y con esta canción queremos demostrar que a este último no siempre le va mal y que ve todo de una forma positiva”, comenta el cartagenero y aclara que se refiere únicamente al plano amoroso. “Esto aplica para amistades e incluso en los trabajos, cuando a uno lo despiden”, agrega.

Hoy habrá un doble lanzamiento, pues además del sencillo, también saldrá el video oficial, que realizado por ‘Rino film’ y el reconocido director Juan Andrés Suárez.

La ausencia de Donny Caballero era en nuestro país, pues hace un tiempo estuvo en Perú. “Estuve casi mes y medio por allá, pero extrañaba a mi tierra. Ese país me recibió con los brazos abiertos y estoy muy agradecido. Allá aproveché para grabar con un dúo peruano, lo que no me mantuvo tan alejado de la música”, afirma Donny, quien después del gran éxito que logró con ‘La pupileta’, grabada por Bazurto All Stars, ha explotado aún más su talento como compositor.

“Mi expectativa es que ‘Pa’l carajo’ mueva a todos los que la escuchen, a nivel físico, es decir, que se la gocen y a nivel interior para que siempre tengan claro que la vida sigue después de las rupturas y que es importante echar para adelante”, finaliza.