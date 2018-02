¿A quién se le ve mejor? Estas 2 presentadoras lucieron el mismo atuendo

No cabe duda de que el atuendo que vistió Andrea Serna en su primer día como presentadora de ‘The Wall’, programa concurso de Caracol, no pasó por desapercibido en redes sociales, pues no fue la única que lo usó.

El 'outfit' que consistió en una chaqueta y pantalón de flores azul, gustó mucho y no solo entre sus usuarios sino también a la presentadora deportiva Andrea Guerrero, quien en Instagram compartió fotos celebrando el cumpleaños de su hija y aparece con el mismo conjunto floreado de la otra Andrea.

Las imágenes de Guerrero fueron publicadas el pasado fin de semana, mientras que Serna lució su hermoso atuendo este martes durante el estreno de 'The Wall'. De inmediato internautas lanzaron comentarios sobre la coincidencia de ambas presentadoras en sus vestuarios.

Lo curioso, es que días anteriores Serna contó que el diseño fue creado por Atelier Crump, y hace parte de su exclusiva colección de octubre de 2017.

Al parecer, ambas tienen el mismo gusto por la ropa, pero ¿a quién se le ve mejor? Juzgue usted mismo.