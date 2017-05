"Quiero ser profeta aquí": Erick B

“Soy un artista enamorado de la champeta. Me caracterizo porque, además de componer, le agrego a mis temas muchos sonidos del folclor como tambores, gaitas y acordeón. Le canto al amor y a las mujeres, pero también a las cosas cotidianas. Me gusta llenar de sentimiento a mis seguidores”. De esta manera, Erick Bernate se describe como cantante.

Erick Bernate o Erick B, como se le conoce artísticamente, es un olayero de 24 años que viene con una nueva propuesta musical para cautivar a los amantes de la champeta.

“Ya en Sincelejo soy muy conocido. Las puertas se me abren afuera, como quien dice, soy profeta en otra tierra porque en Cartagena aún no despego como ya lo hice en Sincelejo o algunos municipios de Bolívar. Por eso me vengo con toda con mi nuevo sencillo para que me apoyen, porque quiero ser profeta en mi ciudad”, comenta el cantautor.

¡Para los angelitos!

El cartagenero tiene un nuevo tema que con pocos días en el mercado ya cuenta con gran aceptación por el público. Se trata de ‘El ángel’, una canción llena de amor y de elogios para las mujeres.

“Esta canción la hice para mí, no pensé sacarla al mercado por ahora, pero unos amigos la escucharon y me dijeron que iba a ser un boom y hasta el momento

todo es increíble con el tema”, relata Erick, quien también es productor musical.

Él no es un artista cualquiera, son muchos años de trabajo entregados a la música. “Fui corista de la orquesta local Kalamary Big Bang, donde cantaba salsa y merengue. También canté vallenato, luego pasé a la champeta y lo hice porque descubrí que este género tiene todo lo que buscaba”, manifiesta.

En los 15 años que lleva cantando ha trabajado como corista con cantantes como Big Yamo, Prix 06, Micky Love y Jeivy Dance.

“Desde hace dos años soy solista. Sé que no es fácil, pero no me canso de luchar por mis sueños. Cartagena es la meca de la champeta, pero estoy trabajando duro para que mis canciones también se peguen aquí”, dice Erick.

Sigue sus pasos

Por estos días, el artista trabaja en la producción del video clip de ‘El ángel’ y el domingo se presenta en el municipio de Arjona. También contó que participa en un homenaje a la champeta que se llama ‘Los astros de la champeta’.

“Estamos trabajando con el reconocido guitarrista Luis García en la realización de un álbum que rinde homenaje a los mejores artistas y clásicos del género. Yo voy a representar a los artistas nuevos, el tema será un ‘palo’”, apunta Erick.

Si quieres saber más de Erick B, síguelo en Facebook, Instagram y Youtube como Erick Bernate.