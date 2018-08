Rafa Manjarrez, en Cartagena en el inicio del Mes del Amor y Amistad

Uno de los más grandes cantautores de la música vallenata, Rafael Manjarrez, estará en Cartagena el próximo 1 de septiembre, presentándose en concierto en el establecimiento La Tertulia Vallenata, barrio San Fernando.

Desde las 8:00 de la noche de este sábado, Rafa Manjarrez, como le dicen cariñosamente en el mundo artístico, estará interpretando sus más emblemáticas canciones, temas clásicos del género vallenato cantados al amor, a la novia, a la provincia y a las costumbres de la Costa Caribe, tales como ‘Desenlace’, ‘Vuelve’, ‘Así no es ella’, ‘Mi alma en pleno’, ‘Simulación’, ‘Benditos versos’, ‘Mil versos de olvido’, ‘Indecisión’, ‘Ausencia sentimental’, ‘Señora’, entre tantos.

Son muchas canciones que han encumbrado al folclor vallenato, y han enaltecido a este gran artista nacido en el municipio guajiro de La Jagua del Pilar (La Guajira), comenta Dairo Romero Velasco, gerente de La Tertulia Vallenata.

Explica Romero que con la presentación de Manjarrez, se comienza la celebración en Cartagena del Mes del Amor y la Amistad, al tiempo que se celebran 10 años de vigencia de La Tertulia Vallenata.

“Hay mucha gente provinciana que le encanta la buena música vallenata, esos temas con los que crecieron y se enamoraron, y que hoy quisieran tener la oportunidad de recordar y disfrutar tantos momentos inolvidables que vivieron con las más hermosas canciones de este folclor; así que esta es una oportunidad que se les brinda este sábado 1 se septiembre de reencontrarse con ese pasado romántico que vivieron”, explica Dairo Romero.

Rafa Manjarrez es además abogado de profesión, para él este será un show que conjuga muchas historias vinculadas al amor y a su tierra.

“Compartiremos con los que estén presentes en el concierto, las historias de mis canciones. Cartagena es increíble para mí, siempre me recibe con mucha alegría y eso me gusta, además las obras de mi autoría se escuchan en las emisoras principales de esta ciudad”, expresó el compositor.

En este inicio del mes del Amor y la Amistad, Rafa Manjarrez, quiere ofrecerle sus canciones a la fanaticada y prometerles que siempre habrá para ellos versos bonitos, muy románticos y sentimentales.